Jadwal Liga Inggris 20-23 Januari 2024: 5 Laga Pekan Ke-21, Arsenal dan Liverpool Beraksi

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan kembali menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-21. Ada lima laga yang akan berlangsung sepanjang akhir minggu ini.

Arsenal akan tampil paling awal. Mereka akan menjamu Crystal Palace pada Sabtu malam, 20 Januari 2024, mulai 19:30 WIB.

Arsenal akan berusaha bangkit setelah gagal menang dalam tiga laga terakhirnya, termasuk dua kali kalah beruntun. The Gunners kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 40, tertinggal 5 angka dari Liverpool yang ada di puncak.

Crystal Palace baru saja bangkit dari rangkaian hasil buruk, dengan mengalahkan Brentford 3-1. Mereka kini menempati posisi ke-14 dengan nilai 21.

Selain laga Arsenal vs Crystal Palace, Liga Inggris pekan ini juga akan menampilkan pertandingan Bournemouth vs Liverpool. Ini akan menjadi bentrokan tim papan atas dan tim papan tengah.

Bournemouth saat ini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 25. Liverpool, yang terus menang dalam dua laga terakhirnya, masih memuncaki klasemen. Mereka unggul dua angka dari juara bertahan Manchester City.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-21 antara lain Brentford vs Nottingham, Sheffield United vs West Ham, Brighton vs Wolves.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Inggris

Jumat, 12 Januari 2024

Burnley vs Luton 1-1.

Sabtu, 13 Januari 2024

Chelsea vs Fulham 1-0

Newcastle vs Manchester City 2-3.

Minggu, 14 Januari 2024

Everton vs Aston Villa 0-0

Manchester United vs Tottenham 2-2.

Sabtu, 20 Januari 2024

19:30 Arsenal vs Crystal Palace.

Minggu, 21 Januari 2024

00:30 Brentford vs Nottingham

21:00 Sheffield United vs West Ham

23:30 Bournemouth vs Liverpool.

Selasa, 23 Januari 2024

02:45 Brighton vs Wolves.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 20 43-18 45 2 Manchester City 20 48-23 43 3 Aston Villa 21 43-27 43 4 Arsenal 20 37-20 40 5 Tottenham 21 44-31 40 6 West Ham United 20 33-30 34 7 Manchester United 21 24-29 32 8 Brighton 20 38-33 31 9 Chelsea 21 35-31 31 10 Newcastle United 21 41-32 29 11 Wolverhampton 20 30-31 28 12 AFC Bournemouth 19 28-35 25 13 Fulham 21 28-36 24 14 Crystal Palace 20 22-29 21 15 Nottingham Forest 20 24-35 20 16 Brentford 19 26-31 19 17 Everton 21 24-28 17 18 Luton Town 20 24-38 16 19 Burnley FC 21 21-42 12 20 Sheffield United 20 15-49 9