Jadwal Bola Malam Ini, Minggu 21 Januari 2024: Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern Munchen, Timnas Thailand

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Minggu, 21 Januari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Piala Asia, dan piala Afrika.

Liga Inggris akan kembali diisi pertandingan pekan ke-21. Malam ini antara berlangsung laga Bournemouth vs Liverpool dan Sheffield United vs West Ham.

Jadwal Liga Italia menghadirkan rangkaian laga pekan ke-21, termasuk Lecce vs Juventus. Adapun pertandingan Bayern Munchen vs Werder Bremen akan jadi pusat perhatian di Liga Jerman.

Jadwal Liga Spanyol malam akan kembali menampilkan persaingan di tiga besar klasemen, lewat pertandingan Real Madrid vs Almeria, Betis vs Barcelona, dan Girona vs Sevilla

Sementara itu, malam ini juga ada jadwal Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Thailand akan melawan Oman, sedangkan Arab Saudi ditantang Kirgistan.

Dari Piala Afrika di Pantai Gading, ada tiga laga babak penyisihan grup yang akan berlangsung, yakni Maroko vs Kongo, Zambia vs Tanzania, dan Afrika Selatan vs Namibia.

Jadwal Bola

Minggu, 21 Januari 2024

Liga Inggris

(Pekan ke-21, live Vidio)

21:00 Sheffield United vs West Ham

23:30 Bournemouth vs Liverpool.

Liga Spanyol

(Pekan ke-21, Bein Sport/Vidio)

20:00 Osasuna vs Getafe

22:15 Real Madrid vs Almeria.

Liga Italia

(Pekan ke-21, live Bein Sport/Vidio)

00:00 Salernitana vs Genoa

02:45 Lecce vs Juventus.

Liga Jerman

(Pekan ke-18, live Mola TV)

21:30 Bayern Munchen vs Werder Bremen

23:30 B. Monchengladbach vs Augsburg.

Piala Asia

21:30 Oman vs Thailand.

Piala Afrika

21:00 Maroko vs Kongo.

Liga 2

(Playoff degradasi)

15:00 Perserang Serang vs PSKC Cimahi

15:00 Persikab vs Nusantara

15:30 PSPS Riau vs PSDS Deli Serdang

15:30 Sada Sumut vs Sriwijaya.

Senin dinihari, 22 Januari 2024

Liga Spanyol

(Pekan ke-21, Bein Sport/Vidio)

00:30 Betis vs Barcelona

03:00 Girona vs Sevilla.

Piala Asia

00:30 Kirgistan vs Arab Saudi.

Piala Afrika

00:00 Zambia vs Tanzania

03:00 Afrika Selatan vs Namibia.