Jadwal Bola Malam Ini, Senin 22 Januari 2024: Liga Inggris, Liga Spanyol, Final Piala Super Italia, Piala Asia, Piala Afrika, Liga 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Senin, 22 Januari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Piala Super Italia, Piala Asia, Piala Afrika, dan Liga 2.

Liga Inggris masih akan menampilkan jadwal pekan ke-21. Malam ini ada satu pertandingan yang akan berlangsung yakni Brighton melawan Wolves.

Ini akan menjadi duel dua tim papan tengah. Brighton saat ini menempati posisi ke-8 klasemen dengan nilai 31, unggul 3 poin dari Wolves yang berada di urutan ke-11.

Dari Liga Spanyol, satu pertandingan pekan ke-21 akan hadir, yakni Granada menjamu Atletico Madrid. Saat ini Granada berada di posisi ke-19 klasemen dengan nilai 11. Sedangkan Atletico Madrid ada di urutan ke-5 dengan nilai 38.

Dari arena Piala Super Italia yang berlangsung di Arab Saudi akan hadir pertandingan final. Inter Milan akan berebut gelar juara dengan Napoli.

Jadwal bola malam ini juga akan menampilkan pertandingan Piala Asia 2023. Ada dua laga babak penyisihan grup yang akan berlangsung, yakni Tajikistan vs Lebanon dan Qatar vs Cina.

Piala Afrika 2024, di Qatar, juga masih menampilkan babak penyisihan grup. Dua pertandingan yang akan berlangsung malam ini adalah Guinea Ekuator Vs Pantai Gading dan Guinea Bissau vs Nigeria.

Selain jadwal-jadwal di atas, hari ini juga ada rangkaian pertandingan Liga 2 Indonesia. Dari babak 12 besar antara lain akan berlangsung pertandingan PSMS Medan vs Semen Padang. Sedangkan babak playoff degradasi akan diisi 4 pertandingan, termasuk Kalteng Putra vs Persipura Jayapura.

Jadwal Bola

Senin, 22 Januari 2024

Piala Asia

22:00 Tajikistan vs Lebanon

22:00 Qatar vs Cina.

Liga 2

(Babak 12 besar)

13:00 Persewar Waropen vs Gresik United

14:00 Persipal BU vs PSBS Biak Numfor

15:00 PSMS Medan vs Semen Padang

15:30 Persiraja Aceh vs PSIM Yogyakarta.

Liga 2

(Playoff degradasi)

14:00 Sulut United vs Balikpapan

15:00 Kalteng Putra vs Persipura Jayapura

15:00 Persipa Pati vs Persijap Jepara

15:00 PSCS Cilacap vs Persekat.

Selasa dinihari, 23 Januari 2024

Liga Inggris

(Pekan ke-21, live Vidio)

02:45 Brighton vs Wolves.

Liga Spanyol

(Pekan ke-21, Bein Sport/Vidio)

03:00 Granada vs Atletico Madrid.

Piala Afrika

00:00 Guinea Ekuator Vs Pantai Gading

00:00 Guinea Bissau vs Nigeria.

Piala Super Italia

(Babak final)

02:00 Napoli vs Inter Milan.