Manchester United dan Arsenal Disebut Tak Akan Rekrut Karim Benzema di Bursa Transfer Januari

TEMPO.CO, Jakarta - Karim Benzema mungkin akan kesulitan menemukan klub baru pada bursa transfer Januari 2024. Seperti dilaporkan analis Liga Premier Ben Jacobs yang dikutip ESPN pada Rabu, 24 Januari bahwa dua klub Liga Inggris, Manchester United dan Arsenal, kemungkinan besar tidak akan merekrut penyerang Al-Ittihad itu.

Benzema bergabung dengan tim Liga Pro Saudi itu pada musim panas lalu dari Real Madrid dengan status bebas transfer. Namun pemain berusia 36 tahun itu dikabarkan sudah ingin meninggalkan klub tersebut.

Pemain internasional Prancis itu dikeluarkan dari pelatihan oleh manajer Al-Ittihad Marcelo Gallardo setelah terlambat kembali dari liburan pertengahan musimnya di Mauritius.

Told not too much substance as of right now to many of the Premier League links. Ittihad deny direct talks with any club. #AFC never made contact. #MUFC sources downplay interest. No doubt Benzema is looking at options, and being offered about, in case Ittihad soften their…