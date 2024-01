Rekap Hasil Piala FA Babak 32 Besar: Manchester City Kalahkan Tottenham 1-0, Chelsea vs Aston Villa 0-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala FA pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 26-27 Januari 2024, menampilkan rangkaian laga babak 32 besar. Manchester City mengalahkan Tottenham Hotspur, sedangkan Chelsea ditahan Everton.

Manchester City menang 1-0 saat berlaga di kandang Tottenham Hotspur. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Nathan Ake pada menit ke-88.

Man City meraih kemenangan pertama di Tottenham Hotspur Stadium. Mereka lolos ke babak kelima (16 besar) untuk kesembilan kalinya secara beruntun. Mereka pernah tujuh kali juara dan merupakan juara bertahan.

Sementara itu, Aston Villa menahan Chelsea 0-0 dalam laga di Villa Park. Kedua tim harus kembali bertemu dalam pertandingan ulangan di Stamford Bridge yang tanggalnya belum ditentukan.

Laga berlangsung menarik, namun kedua tim sama-sama gagal memanfaatkan peluang yang dimilikinya. Villa tak pernah menang saat menghadapi Chelsea di kompetisi ini sejak 1960.

Chelsea memiliki peluang besar untuk lolos karena selanjutnya akan berlaga di kandang sendiri. Mereka juga sudah lolos ke final Piala Liga Inggris dan akan melawan Liverpool.

Dalam pertandingan lain, dua laga juga berakhir seri. Nottingham Forest ditahan tuan rumah Bristol City 0-0. Sheffield Wednesday dan Coventry City juga hanya bermain imbang 1-1.

Jadwal Piala FA akan kembali hadir malam ini, termasuk menampilkan laga Fulham vs Newcastle.

Rekap Hasil dan Jadwal Piala FA

(Babak 32 Besar)

Hasil

Bournemouth vs Swansea 5-0

Bristol City vs Nottingham 0-0

Chelsea vs Aston Villa 0-0

Sheffield Wednesday vs Coventry 1-1

Tottenham vs Manchester City 0-1.

Jadwal

Sabtu, 27 Januari 2024

19:30 Ipswich vs Maidstone

22:00 Everton vs Luton

22:00 Leeds vs Plymouth

22:00 Leicester vs Birmingham

22:00 Sheffield United vs Brighton

Minggu dinihari, 28 Januari 2024

02:00 Fulham vs Newcastle

Minggu, 28 Januari 2024

18:45 West Brom vs Wolves

21:00 Watford vs Southampton

21:30 Liverpool vs Norwich

23:30 Newport vs Manchester United

Selasa, 30 Januari 2024

02:30 Blackburn vs Wrexham.

