Jadwal Bola Malam Ini, Selasa 30 Januari 2024: Timnas U-20, Liga 1, Liga Inggris, Piala Asia, Piala Afrika

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Selasa, 30 Januari 2024, akan menampilkan pertandingan Timnas U-20 Indonesia, Liga 1 Liga Inggris, Piala Asia , dan Piala Afrika.

Timnas U-20 Indonesia akan menjalani laga uji coba di Jakarta. Mereka akan melawan Uzbekistan U-20.

Liga 1 mulai bergulir lagai setelah sebulan libur. Hari ini ada dua laga tunda yang akan berlangsung, yakni Persebaya vs PSIS Semarang dan Persis Solo vs Madura United yang sama-sama disiarkan Indosiar.

Jadwal bola malam ini juga akan diisi rangkaian laga Liga Inggris pekan ke-22. Tiga laga yang akan berlangsung antara lain Nottingham vs Arsenal, Fulham vs Everton, dan Aston Villa vs Newcastle.

Jadwal Piala Asia yang berlangsung di Qatar akan kembali menampilkan babak 16 besar. Malam ini ada dua laga yang akan berlangsung , yakni Uzbekistan vs Thailand dan Arab Saudi vs Korea Selatan.

Sementara itu, Piala Afrika juga akan menghadirkan pertandingan babak 16 besar. Dua laga akan berlangsung, yakni Mali vs Burkina Faso dan Maroko vs Afrika Selatan.

Jadwal Bola Selengkapnya

Selasa, 30 Januari 2024

Liga 1

15:00 Persebaya vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio) --laga tunda pekan ke-20

19:00 Persis Solo vs Madura United (Indosiar, Vidio) --laga tunda pekan ke-21.

Laga Uji Coba

19:30 Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 (Indosiar, Vidio).

Piala Asia

(Babak 16 besar, iNews)

18.30 Uzbekistan vs Thailand

23.30 Arab Saudi vs Korea Selatan.

Rabu dinihari, 31 Januari 2024

Piala Afrika

(Babak 16 besar)

00:00 Mali vs Burkina Faso

03:00 Maroko vs Afrika Selatan.

Liga Inggris

(Pekan ke-22, live Vidio)

02:30 Nottingham vs Arsenal

02:45 Fulham vs Everton

02:45 Luton vs Brighton

03:00 Crystal Palace vs Sheffield Utd

03:15 Aston Villa vs Newcastle.