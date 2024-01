Bursa Transfer Liga Inggris: Tak Ada Tawaran dari Al Shabab, Miguel Almiron Tetap di Newcastle United

TEMPO.CO, Jakarta - Klub Liga Arab Saudi Al Shabab dikabarkan berminat merekrut gelandang serang Newcastle United Miguel Almiron. Namun menurut jurnalis Italia dan pakar transfer pemain, Fabrizio Romano, belum ada pendekatan dari klub itu, yang bisa membuat pemain Paraguay itu akan bertahan bersama klub Liga Inggris tersebut.

Al Shabab tertarik mendatangkan pemain berusia 29 tahun itu, yang membuat The Magpies kesulitan mencari penggantinya. Namun, twit Romano tersebut menunjukkan belum ada tawaran dari Arab Saudi, dan Al Shabab akan menyelesaikan kepindahan Ivan Rakitic, yang dapat mengakhiri minat mereka pada Almiron.

No movement around Miguel Almirón and Saudi clubs so far. Transfer window closing on Tuesday in SPL and no official proposal on the table.

Al Shabab are set to complete Ivan Rakiti deal in the next hours, it’s done. pic.twitter.com/rRscKxiYcl