Prediksi Manchester City vs Burnley di Liga Inggris Pekan Ke-22 Malam Ini, Live di SCTV

Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-22: Arsenal Kalahkan Nottingham 2-1, Aston Villa vs Newcastle 1-3

Hasil Liga Inggris pada Rabu dinihari, 31 Januari 2024: Nottingham vs Arsenal 1-2, Aston Villa vs Newcastle 1-3, Fulham vs Everton 0-0.