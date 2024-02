Darwin Nunez Catat Rekor Usai 4 Kali Upayanya Kena Tiang Gawang saat Liverpool vs Chelsea 4-1 di Liga Inggris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang Liverpool Darwin Nunez mencetak rekor baru saat timnya mengalahkan Chelsea dalam lanjutan pekan ke-22 Liga Inggris, Kamis dinihari WIB, 1 Februari 2024. Ia menjadi pemain pertama sejak 2003 yang empat kali mengenai tiang gawang dalam satu pertandingan Liga Inggris.

Duel Liverpool vs Chelsea yang berlangsung di Stadion Anfield itu berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan tuan rumah. Adapun empat gol The Reds diciptakan oleh Diogo Jota, Conor Bradley, Dominik Szoboszlai, dan Luis Diaz. Sementara satu gol The Blues dicetak oleh Christopher Nkunku.

Nunez turut berkontribusi dalam kemenangan Liverpool setelah mencetak assist untuk gol Luis Diaz. Pemain asal Uruguay itu sebenarnya memperoleh banyak peluang emas, namun penyelesaian akhirnya belum maksimal.

Statistik Opta mencatat, Liverpool melepaskan 28 tendangan pada laga melawan Chelsea dengan Nunez sebagai eksekutor terbanyak. Penyerang berusia 24 tahun itu total membuat sembilan tembakan, empat off target, lima on target. Ia juga membuat tiga tendangan dan satu sundulan yang mengenai tiang. Puncaknya ketika sang pemain mendapat kesempatan mencetak gol lewat titik putih, namun bola tendangannya malah menghajar tiang gawang.

Nunez menorehkan sejarah sebagai pemain pertama di Liga Inggris yang melakukan hal tersebut. Musim ini, dia sudah tujuh kali mengenai tiang gawang, terbanyak di antara pemain lain. Pelatih Jurgen Klopp pun mengungkapkan bagaimana kecewanya sang pemain atas kegagalannya memanfaatkan peluang.

"Dia sangat kecewa dengan dirinya sendiri karena gagal mengeksekusi penalti, tetapi dia pemain yang sulit dihadapi. Itu benar-benar sulit baginya. Anda bisa melihat saat paruh waktu bahwa dia merasa kesal terhadap dirinya sendiri. Dia juga melewatkan sundulan di babak kedua, tetapi kemudian dia menciptakan assist," ujar Klopp dikutip dari ESPN.

Menurut Klopp, Nunez hanya kurang beruntung. Secara keseluruhan, mantan pemain Benfica itu dinilai tampil gemilang dengan banyaknya peluang yang diperoleh. Juru taktik asal Jerman itupun yakin anak asuhnya akan segera mencetak gol di berbagai pertandingan selanjutnya.

Pada musim ini, Darwin Nunez telah mencetak 11 gol dan 11 assist dari 34 pertandingan di semua ajang. Catatan tersebut lebih banyak dibanding penyerang The Reds lainnya Cody Gakpo yang hanya mencetak sembilan gol dan empat assist dari 31 laga.

ESPN, OPTA

