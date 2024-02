Jadwal Bola Malam Ini, Sabtu 3 Februari 2024: Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Piala Asia, Piala Afrika

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Sabtu, 3 Februari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Piala Asia, Piala Afrika, Liga Spanyol, dan Liga 2.

Liga Inggris pekan ke-23 antara lain akan menampilkan laga Everton vs Tottenham Hotspur. Selain itu ada juga pertandingan Brighton vs Crystal Palace, Burnley vs Fulham, dan Newcastle vs Luton.

Liga Spanyol pekan ke-23 akan diisi laga Alaves vs Barcelona. Liga Italia menampilkan Frosinone vs AC Milan. Sedangkan parati Bayern Munchen vs Gladbach akan menjadi bagian jadwal Liga Jerman.

Piala Asia 2023 sudah memasuki babak perempat final. Malam ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung, yakni Iran vs Jepang dan Qatar vs Uzbekistan. Pemenang laga ini akan berhadapan di babak semifinal. Sedangkan semifinal lainnya akan mempertemukan Yordania dan Korea Selatan.

Piala Afrika juga sudah mencapai babak perempat final. Pertandingan yang akan berlangsung malam ini adalah Mali vs Pantai Gading dan Tanjung Verde vs Afrika Selatan. Pemenang laga ini sudah ditunggu Nigeria dan Kongo.

Jadwal bola hari ini juga akan berisi rangkaian laga Liga 2. Babak 12 besar antara lain akan menampilkan PSMS Medan vs PSIM Yogyakarta dan Semen Padang vs Persiraja Aceh. Sedangkan Persipura Jayapura vs PSCS Cilacap akan menjadi bagian dari babak playoff degradasi.

Sabtu, 3 Februari 2024

Liga Inggris

(Pekan ke-23, live Vidio)

19:30 Everton vs Tottenham

22:00 Brighton vs Crystal Palace

22:00 Burnley vs Fulham

22:00 Newcastle vs Luton.

Liga Spanyol

(Pekan ke-23, Bein Sport/Vidio)

20:00 Valencia vs Almeria

22:15 Granada CF vs Las Palmas.

Liga Italia

(Pekan ke-23, live Bein Sport/Vidio)

21:00 Empoli vs Genoa

21:00 Udinese vs Monza.

Liga Jerman

(Pekan ke-20, live Mola TV)

21:30 Bayern Munchen vs Gladbach

21:30 Bochum vs Augsburg

21:30 Darmstadt vs Bayer Leverkusen

21:30 Freiburg vs Stuttgart

21:30 Mainz vs Werder Bremen.

Liga 2

(Babak 12 besar, live Vidio)

14:00 Persipal BU vs Gresik

14:00 PSBS Biak vs Numfor Persewar Waropen

15:00 Bekasi City vs Persela Lamongan

15:00 Malut United vs Deltras Sidoarjo

15:00 PSMS Medan vs PSIM Yogyakarta

15:00 Semen Padang vs Persiraja Aceh.

Liga 2

(Playoff degradasi)

13:00 Persipura Jayapura vs PSCS Cilacap

15:00 Kalteng Putra vs Persekat

15:00 Persijap Jepara vs Sulut Utd

15:00 Persipa Pati vs Balikpapan.

Piala Asia

(Babak perempat final)

18:30 Iran vs Jepang

22:30 Qatar vs Uzbekistan.

Minggu dinihari, 4 Februari 2024

Liga Inggris

(Pekan ke-23, live Vidio)

00:30 Sheffield United vs Aston Villa.

Liga Spanyol

(Pekan ke-23, Bein Sport/Vidio)

00:30 Alaves vs Barcelona

03:00 Girona vs Real Sociedad.

Liga Italia

(Pekan ke-23, live Bein Sport/Vidio)

00:00 Frosinone vs AC Milan

02:45 Bologna vs Sassuolo.

Liga Jerman

(Pekan ke-20, live Mola TV)

00:30 FC Koln vs Eintracht Frankfurt.

Piala Afrika

(Babak perempat final)

00:00 Mali vs Pantai Gading

03:00 Tanjung Verde vs Afrika Selatan.