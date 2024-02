Prediksi Everton vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris: Jadwal, Kondisi Tim, H2H, Perkiraan Susunan Pemain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Everton akan menjamu Tottenham Hotspur dalam lanjutan pekan ke-23 Liga Inggris pada Sabtu, 3 Februari 2024. Laga ini bakal digelar di Goodison Park, Liverpool mulai pukul 19.30 WIB.

The Toffees saat ini tengah berjuang keluar dari zona degradasi setelah menempati peringkat ke-18 dengan koleksi 18 poin di klasemen sementara Liga Inggris. Bertindak sebagai tuan rumah, raihan tiga poin menjadi target yang dicapai anak asuh Sean Dyche.

Namun, laga kontra Spurs tidak akan mudah dilewati apalagi Everton juga sedang dalam tren negatif setelah hanya satu kali meraih kemenangan dari lima laga sebelumnya. Pada pertandingan pekan lalu, Seamus Coleman dan kawan-kawan juga hanya bermain imbang 0-0 melawan Fulham.

Tak hanya itu, Everton menatap pertandingan nanti malam dengan kondisi tim yang pincang. Tercatat ada lima pemain yang berpeluang besar absen karena cedera, yaitu Arnaut Danjuma, Dele Alli, Andre Gomes, Abdoulaye Doucoure, dan Amadou Onana. Gelandang Idrssa Gueye juga belum bisa tampil karena baru dijadwalkan untuk kembali usai membela Senegal di Piala Afrika 2024.

Di sisi lain, Tottenham Hotspur datang ke markas Everton dengan modal kemenangan 3-2 atas Brentford pekan lalu. Richarlison dan kolega juga memiliki catatan yang lebih baik dari lawan dengan meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, satu kali kalah dari lima pertandingan terakhir.

Kemenangan atas The Toffees akan membuat tim asuhan Ange Postecoglou yang kini berada di urutan keempat klasemen sementara dengan 43 poin menggeser Arsenal di posisi dengan 46 poin. Namun, dua pemain andalan Spurs, Yves Bissouma dan Son Heung-min dipastikan absen karena masih membela negaranya masing-masing di Piala Afrika 2024 dan Piala Asia 2023.

Kendati demikian, hadirnya Timo Werner hingga saat ini dapat menutup lubang yang ditinggalkan Son Heung-min di lini depan. Pemain yang dipinjam dari RB Leipzig hingga akhir musim itu telah menciptakan dua assist dari tiga penampilannya bersama Spurs.

Head to Head

Duel Everton vs Tottenham Hotspur nanti malam akan menjadi pertemuan ke-188 kedua klub sepanjang sejarah di semua kompetisi. Spurs mendominasi dengan total 71 kemenangan berbanding 57 milik Everton dengan 59 pertandingan lainnya berakhir imbang. Pada pertarungan terakhir paruh pertama musim ini Desember lalu, The Lilywhites menang 2-1 atas The Toffees.

Lima Pertemuan Terakhir Everton vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris

23/12/2023 Tottenham Hotspur 2-1 Everton

03/04/2023 Everton 1-1 Tottenham Hotspur

15/10/2022 Tottenham Hotspur 2-0 Everton

07/03/2022 Tottenham Hotspur 5-0 Everton

07/11/2021 Everton 0-0 Tottenham Hotspur

Perkiraan Susunan Pemain

Everton: Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, McNeil, Garner, Young, Dobbin; Calvert-Lewin.

Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur, Kulusevski, Maddison, Werner; Richarlison.

Prediksi Pertandingan

Walau bertindak sebagai tim tamu, Tottenham Hotspur diprediksi akan lebih menguasai jalannya pertandingan. Tim asuhan Ange Postecoglou bakal mengandalkan kecepatan Timo Wener dan Richarlison untuk membongkar pertahanan tim tuan rumah. Di sisi lain, Everton diperkirakan bakal bermain menunggu sambil berupaya mencuri bola untuk mengandalkan serangan balik cepat lewat Jack Harrison di depan atau Ashley Young di sisi sayap. Spurs diprediksi akan memenangkan pertandingan defisit lebih dari satu gol.

SPORTS MOLE, 11v11

