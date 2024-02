Prediksi Arsenal vs Liverpool di Liga Inggris: Jadwal, Kondisi Terkini Tim, H2H, Perkiraan Susunan Pemain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pekan ke-23 Liga Inggris menyajikan partai laga besar antara Arsenal vs Liverpool pada Minggu, 4 Februari 2024. Pertandingan ini bakal digelar di Emirates Stadium, London mulai pukul 23.30 WIB.

The Gunners yang kini menempati peringkat ketiga di klasemen sementara Liga Inggris berpeluang memangkas jarak dengan The Reds di puncak jika mampu meraih kemenangan. Arsenal sekarang mengoleksi 46 poin, tertinggal lima angka dari Liverpool yang memiliki 51 poin.

Tim asuhan Mikel Arteta punya modal berharga jelang berhadapan dengan Liverpool usai meraih kemenangan 2-1 atas Nottingham Forest pekan lalu. Akan tetapi, inkonsistensi permainan menjadi masalah yang mesti diselesaikan sang pelatih. Dari lima pertandingan terakhir, Arsenal mencatatkan dua kali menang dan tiga kali kalah.

The Gunners bakal mendapat tambahan kekuatan dengan kembalinya Thomas Partey yang sebelumnya absen karena cedera. Di sisi lain, Mikel Arteta belum bisa memainkan Takehiro Tomiyasu yang masih membela Jepang di Piala Asia 2023, begitu juga dengan Fabio Vieira dan Jurien Timber yang sedang dalam masa pemulihan.

Gabriel Jesus dan Bukayo Saka diprediksi masih akan menjadi andalan Mikel Arteta di lini depan. Keduanya juga menjadi penentu kemenangan Arsenal atas Nottingham Forest pada pekan lalu.

Dari kubu Liverpool, tim asuhan Jurgen Klopp ini datang ke Emirates Stadium dengan kondisi tim yang pincang setelah cederanya Mohamed Salah, Kostas Tsimikas, Joel Matip, Thiago Alcantara, dan Stefan Bajcetic. Gelandang tengah Wataru Endo juga masih memperkuat Jepang di Piala Asia 2023.

Kendati demikian, hal tersebut nyatanya tidak mempengaruhi kekuatan tim. Terbukti, The Reds tak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir. Bahkan, pada dua laga sebelumnya mereka mampu menang dengan mencetak lebih dari tiga gol saat menghajar Norwich City 5-2 di Piala FA, dan menekuk Chelsea 4-1 di Liga Inggris pekan lalu.

Semakin tajamnya Diogo Jota di lini serang mampu menutup lubang yang ditinggalkan Mohamed Salah. Penyerang asal Portugal itu telah mencetak empat gol dari lima laga terakhir. Penampilan Conor Bradley yang menggantikan Trent Alexander-Arnold karena cedera dalam beberapa pertandingan sebelumnya juga semakin matang. Terlebih pada duel terakhir kontra Chelsea, dia turut menyumbang satu gol dan satu assist.

Liverpool tentu bertekad untuk menjauh dari kejaran Arsenal dan Manchester City di papan klasemen sementara Liga Inggris. Kemenandan pada pertandingan ini akan membuat kubu Merseyside unggul delapan angka atas kedua rivalnya.

Head to Head

Dengan 95 kemenangan dari 241 pertemuan terakhir menghadapi Arsenal, Liverpool memiliki rekor superior dalam sejarah pertandingan ini. Arsenal telah meraih 82 kemenangan sejak pertemuan pertama pada Oktober 1893, sementara 64 pertandingan berakhir imbang.

Pertemuan terakhir mereka terjadi sekitar satu bulan yang lalu ketika Liverpool meraih kemenangan 2-0 dalam pertandingan Piala FA pada 7 Januari lalu.

Arsenal telah memenangkan semua kecuali satu dari tujuh pertandingan kandang terakhir di Premier League. Kekalahan 2-0 melawan West Ham United pada 28 Desember menjadi pengecualian.

Liverpool sedang meraih empat kemenangan tandang berturut-turut di Liga Premier dan tidak terkalahkan dalam tujuh laga tandang terakhir. The Reds juga mengklaim empat kemenangan dan tiga kali seri sejak kekalahan 2-1 September di Tottenham.

Lima Duel Terakhir Arsenal vs Liverpool

07/01/2024 Arsenal 0-2 Liverpool (Piala FA)

23/12/2023 Liverpool 0-0 Arsenal (Liga Inggris)

09/04/2023 Liverpool 2-2 Arsenal (Liga Inggris)

09/10/2022 Arsenal 3-2 Liverpool (Liga Inggris)

16/03/2022 Arsenal 0-2 Liverpool (Liga Inggris)

Perkiraan Susunan Pemain

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Oleksandr Zinchenko; Declan Rice, Martin Odegaard, Kai Haverts; Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Gabriel Jesus.

Liverpool: Alisson Becker; Conor Bradley, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; Trent Alexander-Arnold, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Diogo Jota, Luis Diaz, Darwin Nunez.

Prediksi Pertandingan

Duel Arsenal vs Liverpool diprediksi akan berjalan sengit dengan kedua tim sama-sama tampil menyerang demi mengincar kemenangan. The Reds bakal bermain dengan taktik gegenpressing pada menit awal laga untuk mencuri gol cepat, sedangkan The Gunners lebih memainkan ball possession dan umpan-umpan pendek di lini tengah dengan Martin Odegaard sebagai poros serangannya.

Kedua tim diperkirakan akan sama-sama mencetak gol, namun melihat tren yang dialami dan pertemuan terakhi, Liverpool berpeluang lebih besar untuk meraih kemenangan dengan skor tipis.

SPORTS MOLE, 11v11, SPORTSKEEDA

