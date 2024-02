Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-24, Klasemen, dan Top Skornya: Persaingan Liverpool, Man City, dan Arsenal Kian Ketat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-24. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir minggu ini.

Liverpool yang saat ini memuncaki klasemen akan bermain di kandang, dengan menjamu burnley, pada Sabtu, 8 Februari 2024. The Reds akan berusaha bangkit setelah kalah 1-3 dari Arsenal. Saat ini mereka hanya unggul dua angka dari Manchester City dan Arsenal yang ada di bawahnya.

Burnley diperkirakan akan menjadi lawan enteng bagi Liverpool. Tim itu berada di posisi ke-19 klasemen, yang merupakan zona degradasi, dengan nilai 13. Mereka baru tiga kali menang dari 23 pertandingan yang dijalaninya.

Manchester City juga akan bermain pada Sabtu malam. Tim juara bertahan ini akan menjamu Everton.

Man City akan berusaha menjaga tren positifnya setelah terus menang dalam 5 laga terakhirnya. Mereka lebih diunggulkan untuk menang dari Everton yang masih terpuruk di zona degradasi, urutan 18, dengan nilai 19.

Arsenal juga akan berusaha menjaga tren positif saat menyambangi markas West Ham, pada Minggu malam. Mereka terus menang dalam tiga laga terakhirnya, termasuk mengalahkan Liverpool.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-24 juga akan menampilkan laga Aston Vila vs Manchester United, Crystal Palace vs Chelsea, dan Tottenham vs Brighton. Sedangkan Newcastle United akan menyambangi markas Nottingham Forest.

Untuk perebutan posisi top skor, jadwal pekan ke-24 juga akan menyajikan persaingan ketat. Saat ini ada dua pemain yang mengemas 14 gol, yakni Erling Haaland (Manchester City) dan Mohamed Salah (Liverpool). Keduanya unggul satu gol dari Dominic Solanke (Bournemouth).