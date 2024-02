Liga Inggris Pekan Ke-24: Rekap Hasil, Klasemen, Top Skor, dan Jadwal Minggu 11 Februari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan di papan atas klasemen Liga Inggris semakin menarik. Liverpool dan Manchester City sudah memainkan laga pekan ke-24 dan sama-sama menang. Sedangkan Arsenal akan berlaga Minggu malam ini.

Posisi puncak klasemen menjadi rebutan dua tim pada Sabtu malam, 9 Februari 2023. Manchester City sempat naik ke puncak, tapi kemudian digeser kembali oleh Liverpool.

Manchester City yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri sempat memuncaki klasemen setelah mengalahkan tim zona degradasi Everton dengan skor 2-0 berkat gol Erling Haaland.

Namun, tiga jam kemudian, Liverpool mengambil kembali pucuk klasemen Liga Inggris seusai menyudahi perlawanan tim peringkat 19 Burnley dengan 3-1 berkat gol Diego Jota, Luis Diaz dan Darwin Nunez, serta satu gol Dara O'Shea untuk tim tamu.

Liverpool kini mengoleksi 54 poin dari 24 laga, unggul dua poin dari pasukan Pep Guardiola yang masih menyisakan satu laga tunda melawan Bournemouth.

Sedangkan tim peringkat tiga Arsenal yang berlaga melawan West Ham pada Minggu malam memiliki 49 poin, unggul dua angka dari Tottenham pada posisi empat seusai menekuk Brighton 2-1 lewat gol Pape Sarr dan Brennan Johnson di ujung babak kedua.

Newcastle United secara perlahan kembali naik dari posisi sembilan ke peringkat tujuh usai menang 3-2 atas Nottingham Forest.

Pertandingan seru akan tersaji pada Minggu malam. Selain laga West Ham vs Arsena, juga ada pertemuan Aston Villa dengan Manchester United di Villa Park.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-24



Sabtu, 10 Februari 2024

Manchester City vs Everton 2-0

22:00 Fulham vs Bournemouth

22:00 Liverpool vs Burnley

22:00 Luton vs Sheffield United

22:00 Tottenham vs Brighton

22:00 Wolves vs Brentford

Minggu dinihari, 11 Februari 2024

00:30 Nottingham vs Newcastle

Minggu malam, 11 Februari 2024

21:00 West Ham vs Arsenal

23:30 Aston Vila vs Manchester United (SCTV).

Selasa, 13 Februari 2024

03:00 Crystal Palace vs Chelsea (SCTV).

Klasemen sementara:

No Klub Main Selisih Gol Poin 1 Liverpool 24 32 54 2 Manchester City 23 31 52 3 Arsenal 23 25 49 4 Tottenham Hotspur 24 15 47 5 Aston Villa 23 19 46 6 Manchester United 23 -1 38 7 Newcastle United 24 12 36 8 West Ham United 23 0 36 9 Brighton 24 3 35 10 Wolverhampton 24 -2 32 11 Chelsea 23 -1 31 12 Fulham 24 -6 29 13 Bournemouth 23 -13 27 14 Brentford 23 -5 25 15 Crystal Palace 23 -14 24 16 Nottingham Forest 24 -14 21 17 Luton Town 23 -12 20 18 Everton 24 -6 19 19 Burnley 24 -25 13 20 Sheffield United 24 -38 13