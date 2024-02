Jadwal Bola Malam Ini, Minggu 11 Februari 2024: Final Piala Afrika, Juga Ada Laga Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola malam ini, Minggu, 11 Februari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Piala Afrika.

Liga Inggris akan memasuki pekan ke-24. Malam ini akan tersaji laga Aston Vila vs Manchester United yang akan disiarkan secara langsung oleh SCTV. Selain itu ada aksi Arsenal melawan West Ham United.

Liga Spanyol akan menghadirkan laga pekan ke-24. Malam ini antara lain ada pertandingan Sevilla vs Atletico Madrid

dan Barcelona vs Granada CF.

Liga Italia pekan ke-24 diisi laga AC Milan vs Napoli. Sedangkan Liga Jerman pekan ke-21 menampilkan laga Stuttgart vs Mainz dan Hoffenheim vs FC Koln.

Sementara itu Piala Afrika 2024 memasuki babak final. Malam ini, tuan rumah Pantai Gading akan berebut gelar juara dengan Nigeria.

Jadwal Bola Selengkapnya

Minggu, 11 Februari 2024

Liga Inggris

(Pekan ke-24, live Vidio)

21:00 West Ham vs Arsenal

23:30 Aston Vila vs Manchester United (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-24, Bein Sport/Vidio)

20:00 Getafe vs Celta Vigo

22:15 Mallorca vs Rayo Vallecano.

Liga Italia

(Pekan ke-24, live Bein Sport/Vidio)

18:30 Florentine vs Frosinone

21:00 Bologna vs Lecce

21:00 Monza va Verona.

Liga Jerman

(Pekan ke-21, live Mola TV)

21:30 Stuttgart vs Mainz

23:30 Hoffenheim vs FC Koln.

Senin dinihari, 12 Februari 2024

Piala Afrika 2023

(Babak final)

03:00 Nigeria vs Pantai Gading (beIN Sports 3)

Liga Spanyol

(Pekan ke-24, Bein Sport/Vidio)

00:30 Sevilla vs Atletico Madrid

03:00 Barcelona vs Granada CF.

Liga Italia

(Pekan ke-24, live Bein Sport/Vidio)

00:00 Genoa vs Atalanta

02:45 AC Milan vs Napoli.