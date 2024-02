Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-25: Manchester United Dekati Posisi 4 Besar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool masih menduduki posisi pertama klasemen Liga Inggris, sementara Manchester United (MU) semakin dekat ke empat besar setelah melalui pekan ke-25.

Liverpool sukses menjaga posisi mereka di tempat pertama setelah mengalahkan Brentford dengan skor 4-1 pada pekan ke-24 Liga Inggris di Stadion Gtech Community, London, Sabtu lalu.

Kemenangan ini membuat The Reds memiliki poin 57 dari 25 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara, berjarak dua poin dengan Arsenal di peringkat kedua.

Sementara itu, Manchester City gagal memberikan tekanan kepada Liverpool dan Arsenal setelah ditahan imbang Chelsea 1-1.

Kini The Citizen berada di posisi ketiga dengan 53 poin dari 24 pertandingan, berjarak empat poin dari Liverpool dan dua poin dari Arsenal.

Selanjutnya Manchester United membuka peluang mereka menembus zona empat besar setelah mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-1 di Kenilworth Road, Luton Town, Minggu.

Manchester United masih menempati posisi keenam klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 44 poin dari 25, hanya berjarak enam poin dari posisi empat besar.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-25, live Vidio)

Sabtu, 17 Februari 2024

Brentford vs Liverpool 1-4

Burnley vs Arsenal 0-5

Fulham vs Aston Villa 1-2

Newcastle vs Bournemouth 2-2

Nottingham vs West Ham 0-1

Tottenham vs Wolves 1-2.

Minggu dinihari, 18 Februari 2024

Manchester City vs Chelsea 1-1.

Minggu, 18 Februari 2024

Sheffield United vs Brighton 0-5

Luton vs Manchester United 1-2.

Selasa dinihari, 20 Februari 2024

03:00 Everton vs Crystal Palace.

Klasemen Liga Inggris

