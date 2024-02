Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-25: Ditinggal Roy Hodgson yang Mundur, Crystal Palace Tahan Everton 1-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Everton bermain imbang 1-1 dengan Crystal Palace dalam pertandingan pekan ke-25 Liga Inggris di Goodison Park, Liverpool, Selasa dinihari, 20 Februari 2024.

Hasil ini memperbaiki posisi Everton. Klub Merseyside itu keluar dari zona degradasi dan naik ke posisi ke-17. Mereka mengemas nilai 20, unggul selisih gol dari Luton yang ada di zona merah.

Crystal Palace tampil hanya beberapa jam setelah pelatih Roy Hodgson mengumumkan putusan mundur karena alasan kesehatan. Mereka sudah menunjuk Oliver Glasner sebagai penggantinya.

Glasner belum memimpin dalam pertandingan tersebut. Dua asisten Hodgson, Paddy McCarthy and Ray Lewington, memberi komando di pinggir lapangan.

Pemain pengganti Jordan Ayew memberi Palace keunggulan pada menit ke-66. Namun, Amadou Onana yang tampil sebagai pengganti menyamakan kedudukan pada menit ke-84.

Palace kini berada di peringkat ke-15 klasemen dengan nilai 25, unggul lima poin dari zona degradasi.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ke-26

Kamis dinihari, 22 Februari 2024

02:30 Liverpool vs Luton

Sabtu, 24 Februari 2024

03:00 Chelsea vs Tottenham (ditunda)

22:00 Aston Villa vs Nottingham

22:00 Brighton vs Everton

22:00 Crystal Palace vs Burnley

22:00 Manchester United vs Fulham

Minggu dinihari, 25 Februari 2024

00:30 Bournemouth vs Manchester City

03:00 Arsenal vs Newcastle

Minggu, 25 Februari 2024

Wolves vs Sheffield United 1-1.

