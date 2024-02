Sudah Debut di MLS 2024, Kapan Lionel Messi dan Inter Miami Bermain Lagi?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi dan Inter Miami telah memulai kiprahnya di ajang Major League Soccer (MLS) 2024. Mereka akan terus berjuang meraih hasil lebih baik dari musim lalu, saat gagal lolos ke babak playoff.

Inter Miami dan Lionel Messi sama-sama akan menjalani musim dengan menanggung beban. Ketika perhatian tercurah sangat deras karena kehadiran Messi, tim ini dituntut untuk memberikan kemenangan demi kemenangan di lapangan.

Mereka juga harus selalu memastikan Messi bisa main dan tampil apik. Pembeli tiket yang kini harganya melambung mengharapkan hal itu.

Saat menjalani pramusim, soal absennya Messi sudah menjadi persoalan. Bintang Argentina ini tak bermain saat timnya menjalani laga persahabatan melawan All-Star XI di Hong Kong.

Absennya dia menyebabkan kemarahan besar di kalangan penggemar dan tokoh politik di Hong Kong dan Cina. Beberapa jadwal uji coba Timnas Argentina di Cina bahkan sudah dibatalkan.

Kini Messi akan meniti musim 2024 bersama Inter Miami, berjuang di ajang MLS, Piala Champions CONCACAF, dan Piala Liga. Ia masih ditemani Jordi Alba dan Sergio Busquets, mantan rekannya di Barcelona. Selain itu Inter sudah mendatangkan Luis Suarez, mantan rekan Barca lainnya.

Hasil Terkini Inter Miami

Inter Miami meraih kemenangan 2-0 di pertandingan pembuka MLS 2024, dengan mengalahkan Real Salt Lake. Lionel Messi menjadi bintangnya, memberi assist buat gol pembuka Robert Taylor dan ikut menciptakan peluang bagi gol Diego Gomez.

Jadwal Berikutnya

Selasa, 26 Februari:

08:30 WIB, Los Angeles Galaxy vs Inter Miami -- live Apple TV.

(LA Galaxy belum memainkan jadwalnya di MLS musim ini).

03 Maret: 04:30 Inter Miami vs Orlando City

11 Maret: 04:00 Inter Miami vs CF Montreal

17 Maret: 01:00 DC United vs Inter Miami

24 Maret: 01:00 New York Red Bulls vs Inter Miami

31 Maret: 06:30 Inter Miami vs New York City.

