Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-26: West Ham United Kalahkan Brentford 4-2, Jarrod Bowen Borong 3 Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Hat-trick dari Jarrod Bowen membantu West Ham United meraih kemenangan 4-2 saat menjamu Brentford dalam pertandingan Liga Inggris pekan ke-26, Selasa dinihari, 27 Februari 2024.

Ini menjadi kemenangan berharga buat West Ham. Mereka menghentikan rentetan enam pertandingan tanpa kemenangan di Premier League. Mereka juga mengamankan kemenangan pertama mereka di tahun 2024.

Tim asuhan David Moyes naik ke peringkat delapan dengan 39 poin, hanya unggul selisih gol dari tim peringkat tujuh, Brighton. Mereka terpaut lima poin dari tim peringkat enam, Manchester United. Brentford tetap berada di urutan ke-16 dengan 25 poin, unggul lima poin dari zona degradasi.

West Ham meraih keunggulan saat laga baru berlangsung lima menit. Bowen menerima umpan Emerson dari sisi kiri dan melepaskan tendangan keras mendatar. Ia menggandakan keunggulan melalui tendangan setengah voli dari jarak dekat dua menit kemudian.

Neal Maupay membalas satu gol untuk tim tamu pada menit ke-13 setelah menerima umpan dari Keane Lewis-Potter. Tapi, Bowen kembali meambah golnya pada menit ke-63. Ia memanfaatkan kecerobohan pertahanan Brentford untuk melengkapi hat-trick-nya dengan sundulan.

Emerson mengubah skor menjadi 4-1 melalui tendangan jarak jauh yang luar biasa ke pojok kanan atas gawang pada menit ke-69. Skor menjadi 4-2 setelah Yoane Wissa mencetak gol buat Brentford delapan menit sebelum pertandingan usai.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ke-26

Kamis dinihari, 22 Februari 2024

Liverpool vs Luton 4-1

Sabtu, 24 Februari 2024

Chelsea vs Tottenham (ditunda)

Aston Villa vs Nottingham 4-2

Brighton vs Everton 1-1

Crystal Palace vs Burnley 3-0

Manchester United vs Fulham 1-2.

Minggu dinihari, 25 Februari 2024

Bournemouth vs Manchester City 0-1

Arsenal vs Newcastle 4-1.

Senin dinihari, 26 Februari 2024

Wolves vs Sheffied United 1-0.

Selasa dinihari, 27 Februari 2023

West Ham vs Brentford 4-2.

Klasemen Liga Inggris

