Hasil Undian Babak Perempat Final Piala FA: Manchester United Hadapi Liverpool, Manchester City Ditantang Newcastle

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Undian babak 16 besar Piala FA akan menampilkan dua laga besar. Manchester United akan menghadapi Liverpool, sedangkan Manchester City ditantang Newcastle United.

Rangkaian pertandingan babak 16 besar sudah berakhir Kamis dinihari, 29 Februari 2024. Liverpool lolos setelah menang 3-0 atas Southampton. Sedangkan Manchester United melaju setelah menang 1-0 di markas Nottingham Forest.

Baca Juga: 4 Gestur Kontroversial Cristiano Ronaldo Selama Berseragam Al Nassr

Juara bertahan Manchester City bersama Newcastle sudah lolos sehari sebelumnya. Man City menang 6-2 di markas Luton Town, sedangkan Newcastle menang adu penalti atas Blackburn.

Undian babak perempat final juga mempertemukan Wolves dan Coventry City, serta Chelsea dengan Leicester. Pertandingan-pertandingan babak tersebut akan dimainkan di akhir pekan tanggal 16 Maret 2024.

Hasil Piala FA Babak 16 Besar

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Chelsea vs Leeds United 3-2

Nottingham vs Manchester United 0-1

Wolves vs Brighton 1-0

Liverpool vs Southampton 3-0

Luton vs Manchester City 2-6

Bournemouth vs Leicester 0-1

Blackburn vs Newcastle (skor 1-1, adu penalti 3-4).

Hasil Undian Babak Perempat Final Piala FA:

Wolves vs Coventry City

Manchester United vs Liverpool

Chelsea vs Leicester

Manchester City vs Newcastle United.

Pilihan Editor: Nova Arianto Belum Puas dengan Seleksi Tahap Pertama Pemain Timnas U-16