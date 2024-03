Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-26 Minggu Ini: Ada Laga Besar Manchester City vs Manchester United

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-26. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir pekan ini, termasuk menampilkan laga besar Manchester City vs Manchester United.

Derby Manchester tersebut akan berlangsung Minggu malam, 3 Maret 2024. Kedua tim akan mati-matian mengejar poin untuk mengamankan target masing-masing.

Manchester City, yang merupakan juara bertahan, saat ini masih tertinggal dalam persaingan perebut gelar. Mereka ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 59, tertinggal satu poin dari Liverpool.

Adapun Manchester United masih tercecer di urutan ke-6 klasemen, berjarak 8 poin masih dari posisi keempat yang merupakan zona Liga Champions. Pada pertandingan Liga Inggris pekan sebelumnya, mereka baru kalah 1-2 dari Fulham.

Manchester City belakangan lebih dominan dalam derby Manchester. Mereka menang empat kali dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, termasuk menang 3-0 pada putaran pertama Liga Inggris musim ini.

Sementara itu, pesaing Manchester City dalam perebutan gelar, Liverpool, pekan ini akan bermain lebih dahulu, yakni pada Sabtu malam, 2 Maret 2024. Mereka akan berlaga di kandang batin Nothingham Forest.

Arsenal yang ada di posisi ketiga klasemen baru akan bermain pada Selasa dinihari, 5 Maret 2023. Tim asuhan Mikel Arteta ini akan terus mengejar kemenangan demi menjaga peluang juara saat berlaga di markas Seffield United.

Jadwal Liga Inggris lainnya pekan ini antara lain Brentford vs Chelsea, Tottenham vs Crystal Palace, Newcastle vs Wolves.

Rangkaian jadwal pekan ke-27 juga akan menampilkan persaingan berebut posisi top skor. Saat ini Erling Haaland dari Manchester City masih memimpin dengan 17 gol, unggul dua gol dari Mohamed Salah (Liverpool).