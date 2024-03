Prediksi Nottingham Forest vs Liverpool di Liga Inggris: Jadwal, Kondisi Tim, H2H, Perkiraan Susunan Pemain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool akan bertandang ke markas Nottingham Forest dalam lanjutan pekan ke-27 Liga Inggris di Stadion The City Ground, Sabtu, 2 Maret 2024. Laga ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 22.00 WIB, disiarkan secara langsung melalui platform streaming Vidio.

The Reds datang dengan modal belum terkalahkan pada lima pertandingan terakhir di semua ajang. Mereka menyapu bersih semuanya dan rata-rata mencetak minimal tiga gol di setiap pertandingannya.

Raihan tiga poin atas Nottingham Forest bakal menjaga jarak Liverpool dari kejaran Manchester City dan Arsenal di klasemen Liga Inggris. Saat ini, kubu Merseyside Merah menempati posisi satu dengan 60 poin, terpaut satu angka dari The Cityzen di urutan kedua, dan dua angka dari The Gunners di peringkat ketiga.

Liverpool, yang sebelumnya tengah diterpa badai cedera pemain, mendapat kabar baik menjelang laga kontra Nottingham Forest. Darwin Nunez dan Dominik Szoboszlai sudah kembali berlatih pada Kamis, 29 Februari lalu. Andy Robertson dan Wataru Endo yang mengalami masalah usai final Carabao Cup, dikonfirmasi pelatih Jurgen Klopp, kondisinya mulai membaik.

Namun, beberapa pemain utama lainnya, seperti Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Curtis Jones, Diogo Jota, dan Alisson Becker masih harus menepi. Khusus untuk Salah, Klopp menyebut penyerang sayap berusia 31 tahun itu menunjukkan progres pemulihan yang baik dan diperkirakan fit pekan depan.

Dari kubu tuan rumah, Nottingham Forest sedang mengalami tren negatif usai menderita dua kekalahan beruntun. Pertama dari Aston Villa dengan skor 4-2 kemudian yang kedua ditekuk Manchester United 0-1.

Tim berjuluk The Tricky Trees itu saat ini sedang berjuang menjauhi zona degradasi. Anthony Elanga dan kawan-kawan menempati peringkat ke-17 dengan 24 poin, unggul empat angka dari Luton Town yang ada satu tingkat di bawahnya.

Namun, di tengah upaya masuk ke papan tengah, Nottingham Forest harus menghadapi pemuncak klasemen tanpa diperkuat Nuno Tavares dan Ola Aina yang cedera. Belum lagi Ibrahim Sangare, Chris Wood, dan Willy Boly yang diragukan tampil.

Kendati demikian, Nottingham Forest diprediksi akan mengandalkan mantan pemain Liverpool, Divock Origi dalam laga kali ini. Pelatih Nuno Espirito Santo pun berharap banyak dari penyerang asal Belgia itu. "Dia dapat menjadi solusi karena dia bisa bermain di kanan, kiri, dan tengah depan. Jadi, kami membutuhkan versi terbaik dari Origi."

Head to Head

Duel Nottingham Forest vs Liverpool nanti malam akan menjadi pertemuan ke-87 kedua tim sepanjang sejarah. The Reds mendominasi dengan 43 kemenangan, berbanding 20 milik The Tricky Trees. Dari lima pertemuan terakhir, tim asuhan Jurgen Klopp mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Pertarungan terakhir Nottingham Forest vs Liverpool tersaji pada putaran pertama musim ini. Dalam laga yang berlangsung di Anfield, The Reds menang 3-0 lewat gol Diogo Jota, Darwin Nunez, dan Mohamed Salah.

Lima Pertemuan Terakhir Nottingham Forest vs Liverpool

29/10/2023 Liverpool 3-0 Nottingham Forest (Liga Inggris)

22/04/2023 Liverpool 3-2 Nottingham Forest (Liga Inggris)

22/10/2022 Nottingham Forest 1-0 Liverpool (Liga Inggris)

21/03/2022 Nottingham Forest 0-1 Liverpool (Piala FA)

05/04/1999 Nottingham Forest 0-1 Liverpool (Liga Inggris)

Perkiraan Susunan Pemain

Nottingham Forest: Sels; Williams, Niakhate, Murillo, Toffolo; Danilo, Dominguez; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Awoniyi.

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Endo, Elliott, Mac Allister; Gakpo, Diaz, Danns.

Prediksi Pertandingan

Liverpool diunggulkan meraih poin penuh atas Nottingham Forest. Meski sedang diterpa badai cedera, secara statistik The Reds lebih baik. Para pemain muda, seperti Connor Bradley, Jayden Danns, dan Caomin Kelleher tampil apik pada dua laga terakhir sehingga bisa diandalkan sebagai alternatif dari pemain inti yang absen. Meski begitu, anak asuh Jurgen Klopp tetap mesti waspada mengingat mereka selalu kesulitan ketika bermain di kandang The Tricky Trees. Dari tiga laga terakhir, Liverpool sekali menang dengan skor tipis 1-0, sekali kalah, dan sekali bermain imbang.

