Klasemen Liga Inggris dan Top Skor Pekan Ke-27: Dua Besar Ketat, Liverpool dan Manchester City Hanya Terpaut Satu Poin

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City menang 3-1 saat melawan Manchester United (MU) dalam Derby Manchester pada pekan ke-27 Liga Inggris 2023/2024 di Etihad Stadium pada Minggu malam, 3 Maret 2024.

MU unggul lebih dahulu lewat gol Marcus Rashford. Man City kemudian membalikkan keadaan lewat dua gol Phil Foden dan satu gol Erling Haaland.

Hasil ini membuat persaingan di dua besar klasemen semakin ketat. Man City, yang merupakan juara bertahan, kini menempati posisi kedua dengan mengemas 62 poin dari 27 laga. The Citizens hanya tertinggal satu angka dari Liverpool yang memuncaki klasemen, setelah sehari sebelumnya menang 1-0 atas Nottingham Forest.

MU masih berada di posisi enam dengan koleksi 44 poin. Mereka terpaut 11 poin dari posisi empat yang saat ini ditempati Aston Villa.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-27 masih menyisakan satu pertandingan lagi. Sheffield United akan menjamu Arsenal pada Selasa dinihari nanti. Bila menang, Arsenal akan kembali menekan Liverpool dan Man City dalam persaingan gelar. Kini The Gunners menghuni posisi ketiga dengan nilai 58, atau terpaut 4 angka dari Man City.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-27, live Vidio)

Sabtu, 2 Maret 2024

Brentford vs Chelsea 2-2

Everton vs West Ham 1-3

Fulham vs Brighton 3-0

Newcastle vs Wolves 3-0

Nottingham vs Liverpool 0-1

Tottenham vs Crystal Palace 3-1

Luton vs Aston Villa 2-3.

Minggu, 3 Maret 2023

Burnley vs Bournemouth 0-2

Manchester City vs Manchester United 3-1.

Selasa, 5 Maret 2023

03:00 Sheffield United vs Arsenal.

Klasemen Liga Inggris