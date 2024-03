Prediksi Sheffield United vs Arsenal di Liga Inggris: Jadwal, Kondisi Tim, H2H, Perkiraan Susunan Pemain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal akan bertandang ke markas Sheffield United di Bramall Lane Stadium dalam lanjutan pekan ke-27 Liga Inggris, Senin, 4 Maret 2024. Laga ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 03.00 WIB disiarkan platform streaming Vidio.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan The Gunners untuk memangkas ketertinggalannya dari Manchester City di klasemen sementara Liga Inggris. Arsenal saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 58 poin, sementara The Citizens memiliki 62 poin di posisi kedua. Jika mampu mengalahkan Sheffield, jarak poinnya dengan kedua tim tersebut akan menipis menjadi satu poin saja.

Tim asuhan Mikel Arteta sedang berada dalam tren positif usai tak terkalahkan pada enam pertandingan terakhir di Liga Inggris. Pada pekan lalu, Martin Odegaard dan kawan-kawan baru saja menggilas Newcastle United dengan skor telak 4-1.

Cederanya Thomas Partey, Oleksandr Zinchenko, dan Takehiro Tomiyasu terbukti tidak berpengaruh banyak terhadap performa Arsenal. Mikel Arteta mampu memaksimalkan para pemain yang ada untuk tetap menampilkan permainan terbaik di lapangan.

Situasi berbeda di alami tuan rumah. Sheffield United tengah berjuang keluar dari dasar klasemen sementara. Tim asuhan Chris Wilder berpeluang naik ke peringkat 19 jika mampu mencuri poin atas Arsenal. Saat ini, mereka berada di urutan ke-20 dengan koleksi 13 poin, sama seperti Burnley yang berada satu tingkat di atasnya.

Namun, menghadapi Arsenal bukan pertandingan yang mudah. Apalagi Sheffield United tak mampu mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir yang berujung kekalahan 0-5 dari Brighton & Hove Albion dan 0-1 dari Wolverhampton Wanderers.

Cederanya tujuh pemain Sheffield United, termasuk beberapa pemain inti seperti Chris Basham dan Cameron Archer diprediksi akan menjadi kendala. Belum lagi Mason Holgate yang dipastikan absen karena sedang menjalani hukuman larangan bermain di tiga pertandingan.

Head to Head

Duel Sheffield United vs Arsenal dinihari nanti akan menjadi pertemuan ke-105 sepanjang sejarah dengan The Gunners meraih 45 kali kemenangan, berbanding 35 milik The Blades. Dari lima pertarungan terakhir, tim asuhan Mikel Arteta juga mendominasi dengan catatan empat kali menang, satu hasil imbang. Bahkan pada putaran pertama musim ini, mereka menang 5-0 di Emirates Stadium.

Lima Duel Terakhir Sheffield United vs Arsenal

28/10/2023 Arsenal 5-0 Sheffield United

12/04/2021 Sheffield United 0-3 Arsenal

04/10/2020 Arsenal 2-1 Sheffield United

28/06/2020 Sheffield United 1-2 Arsenal

18/01/2020 Arsenal 1-1 Sheffield United

Perkiraan Susunan Pemain

Sheffield United: Grbic; Ahemdhodzicc, Robinson, Trusty; Baldock, Hamer, Souza, McAtee, Larouci; Brereton Diaz, Brewster.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Jorginho, Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Martinelli.

Prediksi Pertandingan

Arsenal diprediksi akan menguasai jalannya pertandingan atas Sheffield United meski bertindak sebagai tim tamu. Secara statistik, The Gunner lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan, terlebih dari lima rekor pertemuan terakhir mereka tak terkalahkan. Meski sempat terseok di Liga Champions dengan kekalahan 0-1 dari FC Porto, namun hal tersebut diperkirakan tidak akan mempengaruhi performa apik mereka di Liga Inggris. Bukan tidak mungkin, anak asuh Mikel Arteta kembali menang besar seperti pertemuan sebelumnya.

SPORTS MOLE, SOCCERWAY

