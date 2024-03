Jadwal Liga Inggris Sabtu Malam Ini, Klasemen, dan Top Skornya: Manchester United dan Arsenal Beraksi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-28. Pada Sabtu malam ini, 9 Maret 2024, akan hadir aksi Manchester United dan Arsenal dalam pertandingan berbeda.

Manchester United akan bermain paling awal. Mereka akan menjamu Everton di Old Trafford. MU akan berusaha bangkit setelah terus kalah dalam dua laga terakhirnya. Tim asuhan Erik ten Hag ini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 44.

Melawan Everton bisa menjadi peluang bagus bagi Man United untuk meraih poin penuh kembali. Lawannya itu sedang mengalami kemunduran dan gagal menang dalam lima laga terakhirnya. Mereka kini menghuni posisi ke-16 klasemen dengan nilai 25, hanya unggul lima angka dari tim zona degradasi.

Dalam pertandingan lain, yang akan berlangsung Minggu dinihari, Arsenal akan menjamu Brentford di Emirates Stadium. Ini bisa menjadi peluang emas bagi Arsenal untuk naik ke puncak klasemen. Mereka ada di posisi ketiga dengan nilai 61, di bawah Liverpool (63) dan Manchester City (62).

Jadwal pekan ini menguntungkan The Gunners karena Liverpool dan Man City akan berhadapan pada Minggu malam. Brentford, yang akan menjadi lawan mereka, juga tengah mengalami periode buruk dan tak pernah menang dalam empat laga terakhirnya.

Selain dua laga tersebut, jadwal Liga Inggris malam ini juga akan menampilkan tiga pertandingan lain. Laga-laga tersebut adalah Bournemouth vs Sheffield United, Crystal Palace vs Luton, dan Wolves vs Fulham.

Sedangkan pada Minggu malam, selain laga Liverpool vs Manchester City, juga ada pertandingan Aston Villa vs Tottenham dan West Ham vs Burnley. Sedangkan laga Chelsea vs Newcastle baru akan hadir pada Senin malam.

