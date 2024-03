Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-28: Manchester United Kalahkan Everton 2-0 Berkat 2 Gol Penalti

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United bangkit dari rangkaian hasil buruk dan berhasil mengalahkan Everton dengan skor 2-0 dalam pertandingan pekan ke-28 Liga Inggris di Old Trafford, Sabtu, 9 Maret 2024.

Kemenangan MU dipastikan oleh gol Bruno Fernandes dan Marcus Rashford yang sama-sama diciptakan dari titik penalti. Kedua penalti tersebut didapat Si Setan Merah akibat tekel yang ceroboh di dalam kotak penalti pada Alejandro Garnacho.

Kedua penalti itu menghukum Everton yang sebenarnya tampil lebih dominan dalam jangka waktu yang lama. Dalam laga ini, pemain tengah United berulang kali kehilangan bola.

Fernandes mencetak gol pertama dari titik putih di menit ke-12. Sang kapten United kemudian memberikan bola pada Rashford untuk mencetak gol kedua di menit ke-36.

Ini menjadi kemenangan pertama mereka di Liga Primer dalam tiga pertandingan. Hasil ini menjaga peluang tim untuk bersaing di posisi empat besar.

Tim asuhan Erik ten Hag itu tetap berada di peringkat enam namun dengan 47 poin. Mereka semakin mendekati Aston Villa yang berada di peringkat empat dengan 55 poin dengan satu pertandingan tersisa.

Everton, yang diasuh Sean Dyche, berada di peringkat 16 dengan 25 poin, lima poin di atas zona degradasi.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-28, Vidio)

Sabtu, 9 Maret 2024

Manchester United vs Everton 2-0

22:00 Bournemouth vs Sheffield United

22:00 Crystal Palace vs Luton

22:00 Wolves vs Fulham

Minggu, 10 Maret 2024

00:30 Arsenal vs Brentford (SCTV)

20:00 Aston Villa vs Tottenham

21:00 Brighton vs Nottingham

21:00 West Ham vs Burnley

22:45 Liverpool vs Manchester City

Selasa, 12 Maret 2024

03:00 Chelsea vs Newcastle.

