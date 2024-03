Klasemen dan Hasil Liga Inggris: Arsenal Kalahkan Brentford 2-1, Manchester United dan Wolves Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal memetik kemenangan penting atas Brentford pada pekan ke-28 Liga Inggris atau Premier League di Emirates Stadium pada Minggu dinihari, 10 Maret 2024. Kai Havertz mencetak gol penentu The Gunners dalam kemenangan 2-1 atas Brentford.

Kemenangan membuat Arsenal ke puncak klasemen Liga Inggris sementara dengan 64 poin dari 28 pertandingan. Adapun pesaing terdekatnya, Liverpool dan Manchester City, baru akan menjalani pertandingan di Anfield Stadium pada Minggu, 10 Maret 2024, pukul 22.45 WIB.

Jalannya Pertandingan

Arsenal tampil dominan sejak awal babak pertama. Martin Odegaard menjadi motor serangan untuk menopang trio lini serang Arsenal yang diisi Kai Havertz, Bukayo Saka, dan Leandro Trossard. Namun, The Gunners kesulitan menembus pertahanan Brentford yang bermain sangat dalam.

Tim asuhan Mikel Arteta memecah kebuntuan pada menit ke-19. Ben White mengirim umpan silang ke dalam kotak penalti. Declan Rice menyambut bola dan melepaskan sebuah sundulan keras yang masuk ke sisi kiri gawang Mark Flekken. Skor 1-0 untuk keunggulan Arsenal.

Arsenal tak mengendurkan serangan hingga akhir babak pertama. Namun, Brentford berhasil memanfaatkan kesalahan lini bertahan Arsenal pada menit ke-45+4, Yoane Wissa mendapatkan bola hasil dari kesalahan Aaron Ramsdale. Dia berhasil memasukkan bola ke dalam gawang setelah memotong bola sapuan kiper Arsenal. Skor 1-1 bertahan pada akhir babak pertama.

Di babak kedua, Brentford tampil lebih berani. Pada menit ke-55, pemain Brentford, Ivan Toney melepaskan tendangan jarak jauh setelah melihat posisi Ramsdale jauh dari gawangnya. Sayang baginya, usahanya masih berhasil diblokir oleh Ramsdale. Brentford hanya mendapatkan tendangan sudut.

Pada menit ke-71, Ramsdale lakukan sebuah penyelamatan gemilang untuk menggagalkan sebuah sundulan bola yang diarahkan ke gawang oleh Nathan Michael Collins. Usaha ini hanya berbuah tendangan sudut.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Mendominasi penguasaan bola sebanyak 72 persen, Arsenal baru mendapatkan peluang matang pada menit ke-74. Declan Rice menyambut sebuah operan pendek tepat di batas kotak penalti dan lalu lepaskan tembakan. Usaha ini tak mampu diraih penjaga gawang namun sayang bola tendangannya hanya membentur tiang.

Pada menit ke-86, Arsenal memecah kebuntuan. Kai Havertz melesat masuk ke dalam kotak penalti untuk menyambut sebuah umpan silang dari Ben White. Bola sundulannya berhasil masuk masuk ke sudut kanan atas gawang. Skor 2-1 untuk Arsenal bertahan hingga akhir.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-28, Vidio)

Sabtu, 9 Maret 2024

Manchester United vs Everton 2-0

22:00 Bournemouth vs Sheffield United 2-2

22:00 Crystal Palace vs Luton 1-1

22:00 Wolves vs Fulham 2-1

Minggu, 10 Maret 2024

00:30 Arsenal vs Brentford 2-1

20:00 Aston Villa vs Tottenham

21:00 Brighton vs Nottingham

21:00 West Ham vs Burnley

22:45 Liverpool vs Manchester City

Selasa, 12 Maret 2024

03:00 Chelsea vs Newcastle.

Klasemen Liga Inggris