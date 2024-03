Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Liverpool vs Manchester City Imbang 1-1, Tottenham Menang Besar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal berada di puncak klasemen Liga Inggris menyusul hasil imbang pertandingan Liverpool vs Manchester City pada pekan ke-28 Premier League 2023-2024. Pertandingan yang berlangsung di Anfield Stadium pada Minggu, 10 Maret 2024 berakhir dengan skor imbang 1-1.

Gol penalti Alexis Mac Allister pada menit ke-50 membuat The Reds menyamakan kedudukan setelah Manchester City sempat unggul lewat gol John Stones pada babak pertama. Hasil imbang membuat Liverpool berada di peringkat kedua dengan 64 poin dari 28 laga, sedangkan Manchester City berada di peringkat ketiga dengan 63 poin.

Baik Liverpool maupun Mnachester City gagal mengkudeta Arsenal yang sehari sebelumnya memetik kemenangan atas Brentford 2-1 di Emirates Stadium. Persaingan untuk merebut gelar Premier League yang melibatkan ketiga tim pun semakin ketat.

Pada pertandingan lain, Tottenham Hotspur mendekati peringkat keempat klasemen Liga Inggris setelah menghantam tuan rumah Aston Villa dengan skor 4-0 di Villa Park, Birmingham, Minggu, 10 Maret 2024. Tambahan tiga poin tersebut membawa Spurs tetap berada di posisi kelima dengan koleksi 53 poin. Mereka kini hanya terpaut dua poin dari tim peringkat keempat Villa, yang total memiliki 55 poin.

Tuan rumah Villa mendapat peluang bagus pertama melalui Ollie Watkins, ketika ia melepaskan tembakan kurang sempurna sambil diadang Micky van den Venden. Tottenham berusaha balas mengancam secepatnya melalui umpan silang Destiny Udogie yang gagal disambar Dejan Kulusevski.

Spurs berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-50. Diawali pergerakan Pape Sarr yang bergerak cepat di sisi kanan, ia kemudian mengirimkan umpan silang diagonal untuk disambar James Maddison untuk menaklukan kiper Emiliano Martinez. Wasit sempat melakukan tinjauan VAR untuk melihat kemungkinan offside, namun gol itu tetap disahkan.

Penderitaan Villa bertambah pada menit ke-53. Ezri Konsa kehilangan bola di depan kotak penalti, untuk dicuri oleh kapten Spurs Son Heung-min. Bola kemudian disodorkan Son kepada Brennan Johnson, yang dengan mudah melepaskan sepakan keras masuk ke gawang Villa.

Spurs menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-90. Dejan Kulusevski memberikan umpan pendek kaki kanan kepada Son. Pemain Korea Selatan itu berhasil mengonversi peluang menjadi gol. Pemain pengganti Timo Werner menggenapi kemenangan Spurs menjadi 4-0 melalui golnya pada menit ke-95 memanfaatkan umpan Son Heung-min.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-28, Vidio)

Sabtu, 9 Maret 2024

Manchester United vs Everton 2-0

22:00 Bournemouth vs Sheffield United 2-2

22:00 Crystal Palace vs Luton 1-1

22:00 Wolves vs Fulham 2-1

Minggu, 10 Maret 2024

00:30 Arsenal vs Brentford 2-1

20:00 Aston Villa vs Tottenham 0-4

21:00 Brighton vs Nottingham 1-0

21:00 West Ham vs Burnley 2-2

22:45 Liverpool vs Manchester City 1-1

Selasa, 12 Maret 2024

03:00 Chelsea vs Newcastle.

Klasemen Liga Inggris



