Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-28: Chelsea Kalahkan Newcastle United 3-2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea menang 3-2 saat menjamu Newcastle United dalam pertandingan Liga Inggris pekan ke-28, Selasa dinihari, 12 Maret 2024.

Nicolas Jackson membuka keunggulan The Blues pada menit keenam, setelah menerukan umpan Cole Palmer. Newcastle membalas pada menit ke-43, lewat gol Alexander Isak.

Chelsea kembali unggul lewat gol Cole Palmer pada menit ke-58 dan Mykhailo Mudryk pada menit ke-76. Newcastle kemudian hanya bisa membalas lewat gol Jacob Murphy pada menit ke-90.

Kedua tim relatif imbang dalam penguasaan bola. Namun, Chelsea mampu lebih banyak mengarahkan tembakan ke gawang lawan (8 berbanding 3), juga mencetak gol lebih banyak.

Hasil ini jadi peningkatan bagi Chelsea setelah terus ditahan imbang lawan dalam dua pertandingan sebelumnya. Mereka masih tercecer di posisi ke-11 klasemen dengan nilai 39.

Newcastle gagal menjaga kebangkitan setelah pekan lalu menang 3-0 atas Wolves. Mereka ada di urutan ke-10 dengan nilai 40.

Laga Chelsea vs Newcastle menjadi akhir dari rangkaian pertandingan pekan ke-28. Arsenal, yang menang 2-1 atas Brentford, kini memuncaki klasemen dengan nilai 64, unggul selisih gol dari Liverpool yang ditahan Manchester City 1-1.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ke-28

Sabtu, 9 Maret 2024

Manchester United vs Everton 2-0

Bournemouth vs Sheffield United 2-2

Crystal Palace vs Luton 1-1

Wolves vs Fulham 2-1

Arsenal vs Brentford 2-1.

Minggu, 10 Maret 2024

Aston Villa vs Tottenham 0-4

Brighton vs Nottingham 1-0

West Ham vs Burnley 2-2

Liverpool vs Manchester City 1-1.

Selasa, 12 Maret 2024

Chelsea vs Newcastle 3-2.

Klasemen Liga Inggris



No Tim Main Poin 1 Arsenal 28 64 2 Liverpool 28 64 3 Manchester City 28 63 4 Aston Villa 28 55 5 Tottenham 27 53 6 Manchester United 28 47 7 West Ham United 28 43 8 Brighton 28 42 9 Wolverhampton 28 41 10 Newcastle United 28 40 11 Chelsea 27 39 12 Fulham 28 35 13 AFC Bournemouth 27 32 14 Crystal Palace 28 29 15 Brentford 28 26 16 Everton 28 25 17 Nottingham Forest 28 24 18 Luton Town 27 21 19 Burnley FC 28 14 20 Sheffield United 28 14