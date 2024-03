Jadwal Liga Inggris dan Piala FA Akhir Pekan Ini: Ada Manchester City vs Newcastle dan Manchester United vs Liverpool

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada minggu ini akan menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-29. Namun, sejumlah laga yang melibatkan tim besar harus ditunda karena mereka terlibat dalam pertandingan babak perempat final Piala FA.

Pekan ini tercatat hanya ada empat laga Liga Inggris yang tetap berlangsung. Keempatnya adalah Burnley vs Brentford, Luton vs Nottingham, Fulham vs Tottenham Hotspur, dan West Ham vs Aston Villa.

Di antara kedelapan tim ini, Aston Villa menempati posisi tertinggi dalam klasemen. Mereka ada di urutan keempat klasemen. Berikutnya ada Tottenham ada di posisi kelima dan West Ham di posisi ketujuh. Tim-tim lainnya masih berkutat di papan bawah.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-30, Vidio)

Sabtu, 16 Maret 2024

22:00 Burnley vs Brentford

22:00 Luton vs Nottingham

Minggu, 17 Maret 2024

00:30 Fulham vs Tottenham

21:00 West Ham vs Aston Villa

Ditunda

Arsenal vs Chelsea

Crystal Palace vs Newcastle

Manchester United vs Sheffield United

Wolves vs Bournemouth

Everton vs Liverpool

Brighton vs Manchester City.

Jadwal Piala FA

Tim-tim besar Liga Inggris justru akan berlaga di ajang Piala FA pada akhir minggu ini. Babak perempat final ini bahkan akan menampilkan dua laga besar: Manchester City vs Newcastle United dan Manchester United vs Liverpool. Sedangkan Chelsea akan melawan Leicester City.

Simak jadwal Piala FA babak perempat final selengkapnya:

(Live Bein Sports)

Sabtu, 16 Maret 2024

19:15 Wolves vs Coventry

Minggu, 17 Maret 2024

00:30 Manchester City vs Newcastle

19:45 Chelsea vs Leicester

22:30 Manchester United vs Liverpool.

