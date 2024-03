Hasil Undian Liga Champions Babak Perempat Final: Real Madrid vs Manchester City, PSG vs Barcelona

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Undian Liga Champions 2023-2024 untuk babak perempat final sudah dilakukan di Nyon, Swiss, Jumat, 15 Maret 2024. Sejumlah laga besar tercipta, termasuk Real Madrid yang berhadapan dengan juara bertahan Manchester City.

Madrid, yang mengejar gelar ke-15, lolos ke perempat final untuk ke-11 kalinya secara beruntun. Mereka terakhir kali kalah dari Monaco pada 2003/04. Adapun City terus menang dalam tiga pertandingan delapan besar mereka sebelumnya, musim lalu mengalahkan Bayern dan terus melaju hingga juara.

Real Madrid dan Man City sudah pernah bertemu 10 kali. Madrid menang tiga kali dan Manchester City menang empat kali.

Real Madrid kalah agregat 5-1 dari Man City di semifinal Liga Champions tahun lalu.

Undian kali ini juga menghadirkan laga besar lain: PSG vs Barcelona. Selain itu ada laga Arsenal vs Bayern Muenchen dan Atletico Madrid vs Borussia Dortmund.

Duel Arsenal vs Bayern

Pertemuan Arsenal vs Bayern Munchen akan kembali membawa Harry Kane ke Inggris. Mantan bintang Tottenham Hotspur ini menjadi andalan Bayern Munchen.

Kane telah bermain melawan Arsenal sebanyak 19 kali di semua kompetisi dan mencetak 14 gol. Ia menjadi pencetak gol terbanyak bersama di Liga Champions musim ini bersama Antoine Griezmann, Erling Haaland dan Mbappe dengan enam gol.

Bayern, yang pernah juara enam kali, telah menjadi musuh terbesar Arsenal di Liga Champions. Tim asal Jerman itu memenangi keempat pertandingan sistem gugur antara kedua belah pihak. Terakhir kali bertemu, Bayern mengalahkan Arsenal dengan agregat 10-2 di babak 16 besar pada tahun 2017.

Hasil Undian Liga Champions Babak Perempat Final:

Arsenal (Inggris) vs Bayern Muenchen (Jerman)

Atletico Madrid (Spanyol) vs Borussia Dortmund (Jerman)

Real Madrid (Spanyol) vs Manchester City (Inggris)

PSG (Prancis) vs Barcelona (Spanyol).

Jadwal Pertandingan

UEFA sudah menetapkan jadwal pertandingan perempat final, semifinal, dan final. Inilah persisnya:

Leg pertama perempat final: 9/10 April 2024

Leg kedua perempat final: 16/17 April 2024

Leg pertama semifinal: 30 April/ 1 Mei 2024

Leg kedua semifinal: 7/8 Mei 2024.

Final Liga Champions 2023-2024 akan berlangsung di Stadion Wembley London pada Sabtu 1 Juni.

Liga Champions musim ini merupakan yang terakhir dalam format saat ini dan UEFA mengadopsi format baru mulai musim 2024-25 dan seterusnya.

UEFA

