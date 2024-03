Jadwal Perempat Final Piala FA: Ada Manchester City vs Newcastle, Manchester United vs Liverpool

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Babak perempat final Piala FA musim ini akan dimulai sejak Sabtu malam, 16 Maret 2024. Pertandingan Manchester City kontra Newcastle hingga Northwest Derby antara Manchester United vs Liverpool akan tersaji pada babak delapan besar turnamen.

Perempat final Piala FA akan dibuka oleh pertandingan klub Liga Primer Inggris Wolves menghadapi wakil Championship Coventry City di Stadion Molineux, Wolverhampton, Sabtu pukul 19.15 WIB.

Pertandingan yang mempertemukan dua klub sesama penghuni kasta tertinggi sepak bola Inggris antara Manchester City vs Newcastle bakal di Stadion Etihad, Manchester, Minggu, 17 Maret 2024 pada pukul 00.30 WIB. Pada musim ini, kedua tim telah bertemu sebanyak tiga kali dan The Citizen unggul dengan mengemas dua kemenangan, sedangkan The Magpies menorehkan satu kemenangan.

Selanjutnya ada pertandingan wakil Liga Primer Inggris Chelsea yang berhadapan dengan pemuncak klasemen sementara Divisi Championship Leicester City di Stadion Stamford Bridge, London, Minggu pukul 19.45 WIB.

Babak perempat final Piala FA akan ditutup oleh pertandingan sarat gengsi antara Manchester United kontra Liverpool di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu, 17 Maret 2024, pada pukul 22.30 WIB. Ini tentu menjadi ajang pembuktian bagi The Red Devils, bahwa mereka mampu bersaing menghadapi Liverpool, yang beberapa musim terakhir lebih baik ketimbang MU.

Pada paruh pertama Liga Inggris musim ini, MU sukses menahan imbang Liverpool tanpa gol di Anfield. Selanjutnya skuad asuhan Erik ten Hag tentu ingin mencicipi kemenangan dari The Reds.







Berikut jadwal lengkap babak perempat final Piala FA.

Sabtu 16 Maret 2024

Wolves vs Coventry City 19.15 WIB

Minggu 17 Maret 2024

Manchester City vs Newcastle 00.30 WIB

Chelsea vs Leicester City 19.45 WIB

Manchester United vs Liverpool 22.30 WIB.

Pemain Manchester United Alejandro Garnacho melakukan tendangan ke gawang Liverpool dalam pertandingan Liga Inggris di Anfield, Liverpool, 17 Desember 2023. REUTERS/Molly Darlington

