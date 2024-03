Rekap Hasil Piala FA: Man United Lolos, Chelsea dan Manchester City Saling Berhadapan di Semifinal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Babak perempat final Piala FA (FA Cup) sudah tuntas digelar. Satu laga besar akan tercipta di semifinal.

Manchester United menjadi tim terakhir yang lolos. Mereka melaju pada Senin dinihari, 18 Maret 2024, setelah menang 4-3 atas Liverpool di Old Trafford.

Kedua tim bermain 2-2 di babak normal. Gol MU lewat Scott McTominay dibalas Liverpool lewat gol Alexis Mac Allister dan Mohamed Salah. Kedudukan menjadi imbang setelah MU mendapat gol kedua dari Antony.

Kedudukan imbang 2-2 bertahan hingga waktu normal usai. Babak tambahan waktu digelar untuk menentukan pemenang.

Liverpool sempat unggul lebih dahulu lewat gol Harvey Elliot. MU kemudian memastikan kemenangan berkat gol Marcus Rashford dan Amad Diallo.

Di babak semifinal, Man United akan menghadapi klub divisi Championships, Coventry City, yang lolos dengan menyingkirkan Wolverhampton Wanderers 3-2. Coventry akan tampil dalam semifinal Piala FA keduanya setelah edisi 1987, saat mereka menjadi juara.

Semifinal lainnya akan mempertemuan Chelsea dan Manchester City. Chelsea secara dramatis lolos ke semifinal setelah menyingkirkan Leicester City 4-2 di Stamford Bridge, Minggu malam. The Blues secara dramatis mencetak dua gol di masa injury time, lewat Carney Chukwueneka dan Noni Madueke.

Adapun Manchester City melaju sehari sebelumnya setelah mengalahkan Newcastle 2-0.

Hasil Perempat Final Piala FA

Manchester United vs Liverpool 4-3

Chelsea vs Leicester 4-2

Manchester City vs Newcastle 2-0

Wolves vs Coventry 2-3.

Jadwal Semifinal

20 April 2024

21.00 Coventry vs Manchester United

21.00 Manchester City vs Chelsea.

Jadwal Final Piala FA:

25 Mei 2024.

