Prediksi Liverpool vs Brighton di Liga Inggris Pekan Ke-30: Jadwal, Kondisi Tim, H2H, Perkiraan Susunan Pemain

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool akan menjamu Brighton & Hove Albion dalam lanjutan pekan ke-30 Liga Inggris 2023-2024. Laga ini akan berlangsung di Anfield Stadium pada Minggu, 31 Maret 2024, mulai pukul 20.00 WIB.

The Reds yang kini menduduki peringkat kedua klasemen sementara berpeluang menggeser Arsenal di puncak jika mampu meraih kemenangan. Di sisi lain, The Gunners yang juga memainkan pertandingan melawan Manchester City wajib kalah atau minimal meraih hasil imbang. Kedua tim sama-sama mengemas 64 poin, namun Liverpool kalah produktivitas gol

Upaya Liverpool tidak akan mudah mengingat Brighton merupakan salah satu klub yang kerap merepotkan dalam beberapa musim terakhir. Bahkan musim lalu, tim asuhan Jurgen Klopp tak mampu meraih kemenangan atas The Seagulls.

Apalagi Liverpool, sebelum jeda internasional, menderita kekalahan dramatis dari Manchester United pada perempat final Piala FA. Hasil ini menghentikan catatan apik Mohamed Salah dan kawan-kawan yang tak terkalahan dalam sembilan laga beruntun.

Kabar buruk juga menerpa kubu Merseyside Merah usai Andy Robertson kembali mengalami cedera saat membela Skotlandia pada jeda internasional kemarin. Absennya Robbo, panggilan akrabnya, menambah daftar pemain Liverpool yang harus menepi, yaitu Stefan Bajcetic, Joel Matip, Ben Doak, Thiago Alcantara, Diogo Jota, Trent Alexander-Arnold, dan Alisson Becker.

Sementara itu, Brighton datang ke Anfield dengan kondisi tim yang terbilang lebih baik. Tim asuhan Roberto de Zerbi mencatatkan dua kemenangan beruntun atas Nottingham Forest di Liga Inggris dan AS Roma di Liga Europa sebelum jeda internasional. Hasil ini dapat menjadi modal berharga untuk mereka menghadapi Liverpool yang belum pernah kalah di kandang musim ini.

Namun, tiga pemain inti The Seagulls dipastikan absen pada pertandingan nanti karena cedera. Mereka adalah Kaoru Mitoma, Solly March, Jack Hinshelwood. Ketidakhadiran mereka akan cukup berpengaruh pada kekuatan Brighton mengingat masing-masing memiliki peran yang vital. James Milner dan Joao Pedro juga diragukan tampil karena masalah kebugaran.

Head to Head

Duel Liverpool vs Brighton besok malam akan menjadi pertarungan ke-25 kedua tim sepanjang sejarah. Sebelumnya dalam 24 laga terakhir, The Reds mendominasi dengan total 13 kemenangan, berbanding empat milik the Seagulls dan sisanya berakhir imbang. Pada pertemuan pertama musim ini, kedua tim bermain imbang 2-2.

5 Duel Terakhir Liverpool vs Brighton

08/10/2023 Brighton 2-2 Liverpool (Liga Inggris)

29/01/2023 Brighton 2-1 Liverpool (Piala FA)

14/01/2023 Brighton 3-0 Liverpool (Piala FA)

01/10/2022 Liverpool 3-3 Brighton (Liga Inggris)

12/03/2022 Brighton 0-2 Liverpool (Liga Inggris)

Perkiraan Susunan Pemain

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Gomez; Szoboszlai, Mac Allister, Endo; Salah, Diaz, Nunez.

Brighton: Verbruggen; Lamptey, Van Hecke, Dunk, Estupinian; Gross, Gilmour, Adingra, Lallana; Fati, Wellbeck.

Prediksi Pertandingan

Duel Liverpool vs Brighton & Hove Albion diprediksi akan berjalan ketat dengan kedua tim saling menampilkan permainan menyerang. Namun, berdasarkan performa tim saat ini, The Reds lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Brighton akan tetap memberi perlawanan sengit mengingat secara rekor pertemuan mereka unggul. Akan tetapi, absennya sejumlah pilar utama, seperti Joao Pedro, Milner, dan Mitoma tentu berdampak besar pada kekuatan The Seagulls. Liverpool diprediksi akan menang dengan defisit minimal dua gol atas Brighton.

SOCCERWAY, SPORTS MOLE

