Jadwal Bola Minggu 31 Maret 2024: Man City vs Arsenal di Liga Inggris, Juga Ada Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 31 Maret - 1 April 2024, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis.

Dari Liga Inggris, tim di tiga besar klasemen akan berlaga, dua di antaranya saling berhadapan. Pergeseran posisi sangat mungkin terjadi.

Tim peringkat ketiga Manchester City akan menjamu pemuncak klasemen Arsenal pada pukul 22.30 WIB. Arsenal kini memuncaki klasemen dengan nilai 64, unggul satu angka dari Man City.

Sebelum laga City kontra Arsenal, tim peringkat kedua Liverpool akan bermain terlebih dahulu. Tim yang memiliki nilai sama dengan The Gunners ini akan melawan Brighton pada pukul 20.00 WIB. The Reds berpeluang merebut posisi puncak klasemen, setidaknya untuk sementara, seandainya mampu menang atas tamunya tersebut.

Dari Liga Spanyol, dua tim tiga besar klasemen juga akan bermain. Real Madrid, yang ada di puncak akan menjamu Athletic Bilbao. Sedangkan Girona, yang ada di posisi ketiga kan menjamu Real Betis.

Liga Jerman yang hanya menyisakan pertandingan-pertandingan papan bawah. Augsburg akan menjamu FC Koln pada pukul 20.30 WIB, sedangkan VfB Stuttgart bertemu FC Heidenheim pada pukul 22.30 WIB.

Sementara itu, Liga Prancis akan menampilkan aksi PSG yang akan melawan Marseille.

Jadwal Bola Selengkapnya:

Liga Inggris

(Pekan ke-30, Vidio)

20.00 Liverpool vs Brighton

22.30 Manchester City vs Arsenal.

Liga Spanyol

(Pekan ke-30, Bein Sport/Vidio)

19.00 Celta Vigo vs Rayo Vallecano

21.15 Girona vs Betis

23.30 Alaves vs Real Sociedad

02.00 Real Madrid vs Athletic Bilbao.

Liga Jerman

(Pekan ke-27, live Mola TV)

20.30 Augsburg vs FC Koln

22.30 VfB Stuttgart vs FC Heidenheim.

Liga Prancis

(Pekan ke-27)

18.00 Lorient vs Brest

20.00 Clermont Foot vs Toulouse

20.00 Le Havre vs Montpellier

20.00 Nice vs Nantes

22.05 Strasbourg vs Rennes

01.44 Marseille vs PSG.

ANTARA

