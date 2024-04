PSSI akan Datangkan Wasit Liga Inggris dan Liga Jepang untuk Pimpin Liga 1 Musim Depan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya akan mendatangkan wasit Liga Inggris dan Liga Jepang untuk memimpin sejumlah pertandingan Liga 1 musim depan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan perwasitan Tanah Air.

PSSI baru saja menggelar rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI yang salah satunya membahas percepatan transformasi wasit Indonesia pada Rabu, 3 April 2024. Agenda tersebut turut dihadiri oleh Wakil Komisi Wasit PSSI Yoshimi Ogawa dan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ferry Paulus.

Erick berharap siapa pun wasit dari Liga Jepang dan Liga Inggris yang ditunjuk nantinya bisa memberi ilmu kepada wasit-wasit lokal. "Kita juga tahun depan akan mendatangkan wasit baik dari Liga Jepang ataupun Liga Inggris untuk memimpin di Liga sebulan," ujar dia dikutip dari laman resmi PSSI.

"Jadi lebih independen serta akan ada transfer pengetahuan dari para wasit yang datang ke Indonesia tersebut," kata pria yang menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menambahkan.

Selain mendatangkan wasit Liga Inggris dan Liga Jepang, kata Erick, PSSI juga berencana melakukan digitalisasi wasit. Nantinya, setiap wasit yang memimpin pertandingan Liga 1, rekap keputusannya selama laga berlangsung akan tersimpan dalam sebuah sistem tertentu. Mekanisme ini mengadopsi dari yang sudah diterapkan oleh Liga Inggris.

"Seluruh wasit masuk ke dalam suatu sistem dari Inggris, semua kejadian atau keputusan yang diambil wasit semua tersimpan dalam sistem tersebut. Jadi wasit dapat belajar dari kejadian tersebut," kata Erick.

"Kalau ada klub yang merasa dirugikan dengan keputusan wasit, selain klub dapat melaporkan kejadian dan meminta challenge juga nanti akan kelihatan kinerja wasit dan sistem tersebut," kata mantan Presiden Inter Milan itu menambahkan.

Penunjukkan wasit asing untuk memimpin pertandingan Liga 1 sejatinya sudah diterapkan pada musim ini. Tercatat ada dua wasit asal Liga Jepang yang menjadi pengadil lapangan untuk beberapa laga, yakni Yusuke Araki dan Futoshi Nakamura.

Masing-masing wasit tersebut telah memimpin dua pertandingan Liga 1 musim ini. Yusuke Araki menjadi wasit untuk laga Persis Solo vs Dewa United dan Persita Tangerang vs Persikabo 1973, sementara Futoshi Nakamura mengadili duel Persib Bandung vs Persik Kediri dan Persija Jakarta vs PSS Sleman.

