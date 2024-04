Jadwal Liga Inggris Sabtu 6 April 2024: Ada Crystal Palace vs Manchester City dan Brighton vs Arsenal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan hadir kembali pada Sabtu malam, 6 April 2024. Manchester City dan Arsenal akan menjalani pertandingan pekan ke-32.

Manchester City dan Arsenal saat ini sedang bersaing dalam perebutan gelar juara, bersama Liverpool. Man City, yang merupakan juara bertahan menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 67, di bawah Liverpool (70) dan Arsenal (68).

Man City akan bermain paling awal. Mereka akan menyambangi markas Crystal Palace, penghuni posisi 14 klasemen, pada Sabtu malam, mulai 18.30 WIB.

Arsenal akan bermain mulai 23.30 WIB, melawan Brighton. Sedangkan Liverpool baru akan berlaga pada Minggu malam, melawan Manchester United.

Tiga calon juara ini sama-sama akan berusaha menjaga tren positifnya. Mereka menang dalam laga pekan sebelumnya. Man City mengalahkan Aston Villa 4-1, Arsenal menang 2-0 atas Liton, sedangkan Liverpool menekuk Sheffield United 3-1.

Jadwal Liga Inggris Sabtu malam ini juga akan menampilkan laga

Aston Villa vs Brentford, Everton vs Burnley, dan Fulham vs Newcastle.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-32, Vidio)

Sabtu, 6 April 2024

18:30 Crystal Palace vs Manchester City (Moji TV)

21:00 Aston Villa vs Brentford

21:00 Everton vs Burnley

21:00 Fulham vs Newcastle

21:00 Luton vs Bournemouth

21:00 Wolves vs West Ham

23:30 Brighton vs Arsenal

Minggu, 7 April 2024

21:30 Manchester United vs Liverpool

23:30 Sheffield United vs Chelsea (Moji TV)

Senin, 8 April 2024

00:00 Tottenham vs Nottingham Forest.

Klasemen Liga Inggris