Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-32: Manchester City Kalahkan Crystal Palace 4-2, De Bruyne Bikin Brace

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City menang 4-2 di markas Crystal Palace pada pekan ke-32 Liga Inggris, Sabtu, 6 April 2024. Mereka untuk sementara naik ke posisi kedua klasemen.

Kevin de Bruyne menjadi bintang kemenangan Man City. Gelandang asal Belgia ini mencetak dua gol, pada menit ke-13 dan 70.

Dua gol The Citizens lainnya diceploskan Rico Lewis (47) dan Erling Haaland (66). Sedangkan dua gol Palace diceploskan Jean-Philippe Mateta (3) dan Odsonne Edouard (86).

Kemenangan kedua secara beruntun ini mengantar mereka naik ke posisi kedua klasemen. Tim asuhan Pep Guardiola ini mengemas nilai 70 dari 31 laga, unggul dua poin dari Arsenal yang tergeser ke posisi ketiga.

Arsenal akan bisa naik kembali ke posisi kedua klasemen bila menang melawan Brighton Sabtu malam ini.

Crystal Palace gagal menang dalam lima laga. Mereka menempati posisi ke-14 dengan nilai 30.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-32, Vidio)

Sabtu, 6 April 2024

Crystal Palace vs Manchester City2-4.

21:00 Aston Villa vs Brentford

21:00 Everton vs Burnley

21:00 Fulham vs Newcastle

21:00 Luton vs Bournemouth

21:00 Wolves vs West Ham

23:30 Brighton vs Arsenal.

Minggu, 7 April 2024

21:30 Manchester United vs Liverpool

23:30 Sheffield United vs Chelsea (Moji TV).

Senin, 8 April 2024

00:00 Tottenham vs Nottingham Forest.

Klasemen Liga Inggris



No Tim Main Poin 1 Liverpool 30 70 2 Manchester City 31 70 3 Arsenal 30 68 4 Aston Villa 31 59 5 Tottenham 30 57 6 Manchester United 30 48 7 West Ham United 31 45 8 Newcastle United 30 44 9 Brighton 30 43 10 Chelsea 29 43 11 Wolverhampton 30 42 12 Bournemouth 30 41 13 Fulham 31 39 14 Crystal Palace 31 30 15 Brentford 31 28 16 Everton 30 26 17 Nottingham Forest 31 25 18 Luton Town 31 22 19 Burnley FC 31 19 20 Sheffield United 30 15