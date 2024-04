Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-32: Arsenal Kudeta Liverpool setelah Kalahkan Brighton 3-0, Man City Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal naik ke puncak klasemen Liga Inggris setelah menang 3-0 atas Brighton berkat gol Bukayo Saka, Kai Havertz, dan Leandro Trossard pada pertandingan pekan ke-31 di Stadion Amex, Sabtu, 6 April 2024.

The Gunners mengumpulkan 71 poin, unggul satu angka dari Liverpool yang menempati posisi kedua menjelang laga akbar melawan Manchester United di Old Trafford pada Minggu.

Juara bertahan Manchester City tertahan di urutan ketiga dengan 70 poin atau menyamai poin Liverpool, setelah menumbangkan Crystal Palace 4-2 melalui dua gol De Bruyne, Rico Lewis, dan Erling Haaland. Sementara Palace mencetak gol dari kaki Jean-Philippe Mateta dan Odsonne Edouard di akhir laga.

Aston Villa yang menduduki posisi empat tidak mampu mengamankan poin penuh setelah ditahan imbang Brentford 3-3. Pasukan Unai Emery itu mengumpulkan 60 poin, hanya berjarak tiga angka dari Tottenham Hotspur di posisi kelima.

Tottenham Hotspur berpeluang naik ke posisi empat apabila berhasil mengalahkan Nottingham Forest pada Minggu. Adapun Manchester United yang duduk di peringkat enam dengan 48 poin, wajib memenangi laga melawan Liverpool jika ingin menjaga asa untuk berlaga di Liga Champions musim depan.

Manchester United memiliki poin yang sama dengan West Ham di peringkat tujuh dan hanya unggul satu angka dari Newcastle yang dalam performa menanjak setelah memenangkan tiga laga dalam lima pertandingan terakhir.

Di posisi terbawah, Sheffield United menjadi juru kunci dengan 15 poin, tertinggal empat angka dari Burnley di posisi ke-19. Nottingham dan Luton masing-masing menempati posisi 17 dan 18 dengan perolehan 25 poin.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-32, Vidio)

Sabtu, 6 April 2024

Crystal Palace vs Manchester City 2-4

Aston Villa vs Brentford 3-3

Everton vs Burnley 1-0

Fulham vs Newcastle 0-1

Luton vs Bournemouth 2-1

Wolves vs West Ham 1-2

Brighton vs Arsenal 0-3.

Minggu, 7 April 2024

21:30 Manchester United vs Liverpool

23:30 Sheffield United vs Chelsea (Moji TV)

Senin, 8 April 2024

00:00 Tottenham vs Nottingham Forest.

Klasemen Liga Inggris

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan