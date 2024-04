Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-32: Liverpool dan Chelsea Seri, Tottenham Naik ke Posisi 4

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool tertahan di peringkat dua klasemen dan gagal menggeser Arsenal dari pucuk klasemen Liga Inggris setelah ditahan Manchester United 2-2 di Old Trafford, Minggu, 7 April 2024.

Liverpool kini memiliki 71 poin namun kalah selisih gol dari Arsenal yang menjadi pemuncak klasemen dengan poin yang sama. Adapun posisi tiga dihuni Manchester City dengan koleksi 70 poin.

Perubahan susunan klasemen terjadi di posisi empat di mana Tottenham Hotspur naik ke zona Liga Champions dengan 60 poin, menggeser Aston Villa ke posisi lima dengan perolehan poin sama namun kalah selisih gol.

Adapun Manchester United yang gagal meraih poin penuh saat diimbangi Liverpool di Old Trafford tertahan di posisi enam dengan 49 poin atau berjarak 11 poin dari zona Liga Champions.

Posisi Manchester United di peringkat enam juga belum aman lantaran hanya selisih satu angka dari West Ham di peringkat ujuh dan dua angka dari Newcastle di posisi delapan.

Chelsea masih tertahan di peringkat sembilan seusai ditahan imbang 2-2 oleh tim zona degradasi Sheffield United.

Pada pertandingan pekan depan, Liverpool harus mendapatkan tiga poin saat menjam Crystal Palace di Anfield, Manchester City menjamu Luton, sedangkan Arsenal melakoni laga sulit melawan Aston Villa di London.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ke-32

Sabtu, 6 April 2024

Crystal Palace vs Manchester City 2-4

Aston Villa vs Brentford 3-3

Everton vs Burnley 1-0

Fulham vs Newcastle 0-1

Luton vs Bournemouth 2-1

Wolves vs West Ham 1-2

Brighton vs Arsenal 0-3.

Minggu, 7 April 2024

Manchester United vs Liverpool 2-2

heffield United vs Chelsea 2-2

Tottenham vs Nottingham Forest 3-1.

Klasemen Liga Inggris



