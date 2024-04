Manchester United Hadapi Bournemouth di Liga Inggris Malam Ini, Ten Hag Ingatkan Pemain Kekalahan Desember Lalu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Manchester United (MU) Erik ten Hag mengatakan timnya tak boleh mengulangi kesalahan yang sama saat melawan AFC Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Vitality, Sabtu, 13 April 2024, mulai 23.30 WIB.

Ten Hag tidak ingin apa yang terjadi di pertemuan pertama melawan The Cherries terulang ketika The Reds Devils takluk 0-3 di Old Trafford, Desember tahun lalu.

"Kami secara mental belum siap untuk pertandingan itu. Bournemouth memberikan perlawanan dan kami kalah dalam pertarungan tersebut," kata Ten Hag.

"Besok tidak akan berbeda karena begitulah cara mereka bermain. Mereka ingin bertarung dengan Anda dan ini adalah tentang memastikan Anda memasuki pertarungan itu dengan keyakinan yang meyakinkan bahwa Anda perlu saling mendukung," kata dia.

"Kita perlu memenangkan pertempuran dan mencoba untuk mengalahkan mereka, untuk berlari lebih cepat dari mereka dan dalam bertahan, kami juga harus menyamakan kecepatan," lanjutnya.

Jelang melawan Bournemouth, MU masih krisis bek setelah Raphael Varane, Jonny Evans, Victor Lindelof, Lisandro Martinez, Luke Shaw, dan Tyrell Malacia mengalami cedera.

Ten Hag mengakui situasi ini sangat sulit baginya sebagai pelatih. Namun, ia mengatakan akan melakukan segala cara untuk membuat pertahanan Setan Merah kokoh.

"Ini sangat sulit, semua orang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang sepak bola, mereka tahu itu akan memengaruhi hasil dan penampilan Anda. Empat bek selalu menjadi landasan untuk mendapatkan hasil dan kami tidak memilikinya," katanya.

"Kami tahu kami harus menang tapi kemudian juga tahu bahwa kita harus mengambil tanggung jawab. Ketika Anda mengawasinya, Anda juga tahu seberapa besar dampak negatifnya," kata dia.

