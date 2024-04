Manchester City Rebut Puncak Klasemen Liga Inggris, Guardiola Bicara Peluang Mengulang Treble

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Pep Guardiola mengatakan bahwa Manchester City kembali berpeluang meraih tiga gelar juara (treble) pada musim ini. Hal itu ia sampaikan setelah timnya merebut puncak klasemen dari Arsenal usai menang 5-1 atas Luton pada pertandingan Liga Inggris pekan ke-33, Sabtu, 13 April.

Kemenangan itu membawa The Citizen unggul dua poin dari Arsenal dan Liverpool yang keduanya akan bermain pada hari Minggu. The Reds akan menjamu Crystal Palace di Anfield sedangkan The Gunners melawan Aston Villa di Emirates.

City masih terlibat di dua kompetisi yakni semifinal Piala FA melawan Chelsea dan perempat final Liga Champions kontra Real Madrid. Pada musim lalu, Manchester City mengukir sejarah dengan menjadi tim Inggris kedua setelah Manchester United yang memenangkan Liga Inggris, Liga Champions, dan Piala FA dalam satu musim.

"Kami berbicara dengan para pemain tentang betapa luar biasa rasanya bisa berada di sini lagi (berpeluang meraih treble),” kata Guardiola sebagaimana diwartakan AFP, Minggu.

"Bayangkan jika kami tidak punya peluang di Liga Inggris atau tidak punya peluang untuk kompetisi lainnya," kata mantan juru taktik Barcelona dan Bayern Munchen itu.

"Satu-satunya cara adalah memenangi pertandingan dan memberikan tekanan kepada pesaing. Luton adalah lawan yang sulit, oke kami mencetak lima gol. Hanya itu pesan yang bisa kami lakukan," kata Guardiola.

Guardiola menjelaskan, satu-satunya penghalang bagi timnya untuk meraih trigelar pada musim ini adalah kondisi pemain yang kelelahan karena terlibat dalam tiga kompetisi dengan jadwal yang padat.

Untuk itu, pelatih asal Spanyol itu memilih untuk merotasi sebagian pemain kunci, misalnya dengan mengistirahatkan Rodri di Liga Inggris agar bisa tampil prima di Liga Champions. Ia juga berharap Kyle Walker dan Nathen Ake kembali bugar jelang laga melawan Los Blancos di Ettihad pada Kamis, 18 April 2024.

Namun jika Manchester City tersingkir dari Liga Champions atau kalah dalam persaingan Liga Inggris, Pep tetap merasa puas karena telah timnya sudah berjuang dengan optimal.

"Kami memiliki enam pertandingan tersisa di liga dan jika kami tidak mampu (memenangkan liga), kami mengucapkan selamat kepada mereka. Sebab kami sudah melakukan tugas kami dan itulah yang harus kami lakukan," kata Guardiola.

