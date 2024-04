Jadwal Liga Italia Pekan Ke-33 dan Klasemennya: Derby Della Madonnina, AC Milan vs Inter Milan, Jadi Penentuan Gelar Juara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia akan memasuki fase penting. Rangkaian pertandingan pekan ke-33, akhir minggu ini, akan menampilkan satu laga penentuan gelar juara.

Scudetto musim 2023-2024 akan bisa tersaji setelah Derby Della Madonnina, antara AC Milan dan Inter Milan, berlangsung pada Selasa dinihari, 23 April 2024, pukul 01.45 WIB di Stadion San Siro, Milan.

Ini akan menjadi duel dua tim dua besar klasemen. Inter Milan kini berada di puncak dengan nilai 83. Dengan enam laga tersisa, mereka unggul 14 angka dari AC Milan di posisi kedua.

Inter, yang hanya sekali kalah dalam Liga Italia musim ini, akan menjadi juara bila mereka menang dalam pertandingan ini. Sedangkan bila mereka hanya meraih hasil seri, apalagi bila kalah, perebutan gelar akan berlangsung di pekan berikutnya.

Pertandingan menarik lainnya adalah antara AS Roma dan Bologna di Stadion Olimpico, Roma, Senin dinihari, mulai 23.30 WIB. Roma berusaha memangkas jarak dengan peringkat keempat Bologna karena kedua tim hanya terpaut empat poin dalam klasemen.

Selain itu ada pertandingan Genoa vs Lazio, Cagliari vs Juventus, Empoli vs Napoli, Salernitana vs Fiorentina hingga Monza vs Atalanta.

Jadwal Liga Italia Pekan Ke-33:

Jumat, 19 April 2024:

Genoa vs Lazio 2-2.

Sabtu, 20 April 2024:

Cagliari vs Juventus 01.45 WIB

Empoli vs Napoli 23.00 WIB

Minggu, 21 April 2024:

Verona vs Udinese 01.45 WIB

Sassuolo vs Lecce 17.30 WIB

Torino vs Frosinone 20.00 WIB

Salernitana vs Fiorentina 23.00 WIB

Senin, 22 April 2024:

Monza vs Atalanta 01.45 WIB

AS Roma vs Bologna 23.30 WIB

Selasa, 23 April 2024:

AC Milan vs Inter Milan 01.45 WIB.

Klasemen Liga Italia



