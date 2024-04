Diwawancarai Gary Lineker setelah Manchester City Lolos ke Final Piala FA, Guardiola Ngomel Panjang Lebar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City lolos ke final Piala FA setelah mengalahkan Chelsea 1-0 di Wembley, Sabtu, 21 April 2024. Pep Guardiola menggunakan wawancara pasca-pertandingan dengan Gary Lineker di BBC untuk mengeluh panjang lebar.

Man City mengalahkan Chelsea berkat gol Bernardo Silva di menit ke-84. Guardiola langsung diwawancarai BBC di lapangan seusai laga ini.

Pelatih asal Spanyol itu kembali menyampaikan kekesalannya atas pengaturan jadwal, seperti yang sudah dia sampaikan sebelum laga. Mereka baru bermain di Liga Champions dan disingkirkan Manchester City pada tengah pekan dan kembali harus bermain pada Sabtu.

Bagi Guardiola, penempatan jadwal mereka terasa tak adil. Manchester United dan Coventry yang tak bermain pada tengah pekan lalu ditempatkan dalam jadwal semifinal Piala FA Minggu malam.

"Itu tidak dapat diterima," kata Guardiola ketika ditanya oleh Lineker tentang pertandingan tersebut.

"Itu benar-benar tidak dapat diterima. Coventry, (Manchester) United dan Chelsea tidak bermain di pekan ini, (tetapi) mereka membiarkan kami bermain hari ini. Pekan depan, pada hari Jumat akan lebih baik. Daripada hari Sabtu, lebih baik hari Jumat agar kami bisa melakukan pemulihan."

"Itu tidak mungkin, demi kesehatan para pemain! Ini tidak normal. Jujur saja, itu tidak normal. Kami tidak memiliki keberanian untuk memberi tahu Anda, kepada FIFA kami tak bisa bicara, tetapi ini adalah hal yang tidak mungkin. Itu tidak dapat diterima"

"Kalian semua adalah pemain sepak bola. Emosi saat melawan Madrid, perempat final, kami kalah dan segalanya. Jadi sejujurnya, saya tahu negara ini, negara ini spesial untuk banyak hal, tetapi tidak untuk kesehatan para pemain. Saya tidak mengerti bagaimana kami bisa bertahan hari ini."

Ketika ditanya oleh Lineker apakah dia telah berbicara dengan asosiasi sepak bola untuk menyampaikan kekhawatirannya, Guardiola menjawab, "Gary, Anda pikir kami menuntut akan mengubah sesuatu? Satu-satunya kekuatan yang saya miliki adalah mengatakannya di sini. Itu tidak akan mengubah apa pun."

"Saya sudah mengetahuinya selama bertahun-tahun. Tetapi mengapa kami bermain hari ini dan bukan besok, dengan satu hari libur, ketika Coventry dan United dan Chelsea tidak bermain di pertengahan pekan? Mengapa?"

"Mengapa Anda tidak memiliki satu hari lagi untuk kesehatan para pemain? Bagi saya, sebagai seorang manajer, katakan kepada saya bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Chelsea di momen terbaik mereka musim ini? Bagaimana? Itu tidak mungkin. Tidak ada kesempatan."

Selain di Piala FA, Pep Guardiola masih berpeluang membawa Manchester City juara di Liga Inggris. Tim itu masih bersaing ketat dengan Arsenal dan Liverpool.

MIRROR | FOUR FOUR TWO

