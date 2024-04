Nathan Tjoe-A-On Tinggalkan Timnas U-23 Indonesia, Netizen Serbu Instagram SC Heerenveen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nathan Tjoe-A-On dipastikan meninggalkan skuad timnas U-23 Indonesia usai lolos ke perempat final Piala Asia U-23 2024. Ia akan kembali ke klubnya, SC Heerenveen untuk bermain di Liga Eredivisie Belanda.

Sebelumnya, kabar soal kembalinya Nathan ke klub beredar di media sosial. Hal tersebut kemudian dikonfirmasi oleh PSSI melalui Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga. Ia mengatakan federasi memang bersepakat dengan SC Heerenveen untuk melepas Nathan hanya sampai timnas U-23 Indonesia lolos dari fase grup.

"Awalnya mereka enggak mau melepas (Nathan) karena (Piala Asia U-23 2024) bukan agenda FIFA. Tapi akhirnya dikasih lepas ketika kita meminta hanya sampai babak delapan besar atau lolos grup dan sekarang sudah lolos grup dan memang itu kemarin kita lobi ke klubnya Nathan, usaha yang kita buat seperti itu," ujar dia dalam keterangan audio yang diterima Tempo, Senin, 22 April 2024.

Kembalinya Nathan ke klub menuai perhatian dari para pecinta timnas Indonesia. Mereka langsung menyerbu kolom komentar unggahan terbaru akun Instagram SC Heerenveen. Mayoritas mengungkapkan kekecewaannya dan berharap pihak klub bersedia memberikan sang pemain tinggal lebih lama di Qatar.

Pemain Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On (kiri). Instagram

Hingga hari ini Senin, 22 April, pukul 11.56 WIB, unggahan terbaru SC Heerenveen yang dibagikan pada Minggu, 21 April sudah mencapai lebih dari tiga ribu komentar. Isinya dipenuhi oleh permohonan pecinta timnas Indonesia agar kembali melepas Nathan. Namun tak sedikit juga yang mengapresiasi keputusan klub karena sudah mau memberikan waktu agar sang pemain dapat membela timnas U-23 Indonesia.

Berikut beberapa komentar dari para pecinta timnas Indonesia di akun Instagram resmi @schereenveenofficial:

"Please give Nathan extra time in Indonesia team," tulis @moch_riyadi.

"Bang saya kasih rempah-rempah 2 kontainer tapi Nathan pinjem dulu sampe final, nanti tak kirim lewat jnt," tulis @kado_musik.

"Klub terbaik sepanjang masa, tolong ijinkan Nathan untuk tetap bermain sampai Indonesia juara," tulis @ramadaniksan.

"Thanks Heerenveen, Nathan is big player from Indonesia, I hope he succes for team," tulis @arilvebrianto.

"Terima kasih sudah melepas Nathan untuk Indonesia. Kita lolos 8 besar. Semoga klub ini bisa sukses di Eredivisie," tulis @inzenfootball.

