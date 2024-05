Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-37: Manchester City di Ambang Juara, Burnley Terdegradasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Inggris pekan ke-27 sudah berlangsung Sabtu malam, 11 Mei 2024. Manchester City menang dan naik ke puncak klasemen. Sedangkan Burnley terdegradasi ke divisi dua (Championships).

Manchester City semakin dekat dengan gelar juara Liga Inggris untuk yang keempat kalinya secara beruntun usai melibas Fulham 4-0. Kemenangan The Citizen disumbang oleh gol Phl Foden, Julian Alvarez dan dua gol Josko Gvardiol.

Hasil itu membawa Man City menguasai puncak klasemen Liga Inggris dengan perolehan 85 poin. Mereka unggul dua angka dari Arsenal yang melorot ke posisi kedua dan akan bermain melawan Manchester United, Minggu malam ini.

Man City akan menjadi juara bila memenangi dua laga tersisa. Pasukan Pep Guardiola itu menyisakan dua laga melawan dua klub London yakni Tottenham dan West Ham. Sedangkan rival mereka, Arsenal, akan bertemu Manchester United dan Everton.

Jika The Gunners gagal menang di Old Trafford pada Minggu, maka Manchester City bisa menyegel gelar juara lebih awal pada laga melawan Tottenham pada Rabu dinihari, 15 Mei 2024.

Pada pertandingan lainnya, Tottenham membuka asa untuk lolos ke Liga Champions musim depan usai mengalahkan Burnley 2-1. Hasil ini sekaligus mengirim tim asuhan Vincent Kompany itu degradasi ke divisi dua, menyusul Sheffield United.

Pasukan Ange Postecoglou itu mengumpulkan 63 poin, selisih empat angka dari Aston Villa di posisi empat dengan sama-sama menyisakan dua pertandingan.

Adapun Burnley, sepanjang musim ini menderita 23 kekalahan, sembilan imbang dan lima kali menang untuk mengumpulkan 24 poin. Mereka unggul delapan poin dari tim juru kunci Sheffield, namun tertinggal enam angka dari Nottingham Forest di peringkat 17.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tim lain yang juga sangat terancam terdegradasi adalah Luton Town, yang kalah 1-3 dari West Ham. Dengan satu laga tersisa, mereka akan sulit keluar dari posisi tiga terbawah klasemen karena sudah tertinggal 3 angka dari Nottingham Forest dan selisih golnya sudah terpaut sangat jauh.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-37, Vidio)

Sabtu, 11 Mei 2024

Fulham vs Manchester City 0-4

Bournemouth vs Brentford 1-2

Everton vs Sheffield United 1-0

Newcastle vs Brighton 1-1

Tottenham vs Burnley 2-1

West Ham vs Luton Town 3-1

Wolverhampton vs Crystal Palace 1-3

Nottingham Forest vs Chelsea 1-2

Minggu, 12 Mei 2024

22:30 Manchester United vs Arsenal (SCTV

Selasa, 14 Mei 2024

02:00 Aston Villa vs Liverpoool.

Klasemen Liga Inggris



Pilihan Editor: Ketika Shin Tae-yong Menangis dan Pemain Ingin Walkout di Laga Timnas U-23 Indonesia vs Guinea