Wayne Rooney: Pemain Manchester United Terlihat Tak Ingin Bermain untuk Erik Ten Hag

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wayne Rooney menilai para pemain Manchester United tidak menunjukkan sikap ingin bermain untuk Erik ten Hag menjelang akhir Liga Inggris musim ini. Legenda klub tersebut mengklaim bahwa beberapa anggota skuad hanya berusaha bermain untuk menyelesaikan kompetisi.

Manchester United menderita kekalahan 1-0 dari Arsenal di Old Trafford pada Minggu, 12 Mei 2024. Kekalahan itu membuat Setan Merah berada di posisi kedelapan, berada di jalur untuk finis terendah di Liga Premier. MU juga berisiko kehilangan kesempatan untuk tampil di kompetisi Eropa musim depan.

Agar United bisa lolos ke Eropa musim depan, mereka harus finis di tujuh besar. Tim asuhan Erik Ten Hag tertinggal tiga poin dari Chelsea di posisi ketujuh dengan hanya dua putaran pertandingan tersisa. Setan Merah juga harus mengalahkan Man City di final Piala FA di Wembley sebagai jalan terakhir ke Eropa.

Setelah pertandingan menghadapi Arsenal, Ten Hag puas dengan sikap dan daya saing yang ditunjukkan timnya melawan The Gunners. Ia percaya bahwa pendukung United mendukungnya. Namun di bawah asuhan Ten Hag musim ini, United kini telah kalah dalam 19 pertandingan di semua kompetisi, kekalahan terbanyak sejak 1978-79. Adapun kekalahan dari The Gunners adalah kekalahan kesembilan di Old Trafford musim ini, kekalahan terbanyak di kandang sendiri dalam satu musim.

“Saya pikir para pemain harus melihat diri mereka sendiri, ketika seorang manajer berbicara tentang sikap pemain yang tidak pantas bermain untuk Manchester United, itu adalah penghinaan besar. Jika saya melihat manajer saya mengatakan hal itu, tidak mungkin saya akan melakukannya. Biarkan itu berjalan sampai akhir musim," kata Rooney dikutip dari Skysports.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya pikir beberapa pemain hanya berusaha menyelesaikan laga hingga akhir musim, itulah pendapat saya. Jadi saya ikut bersimpati padanya, tapi itulah tugasnya untuk memastikan para pemain berada dalam kondisi yang tepat."

Ditanya apakah menurutnya para pemain tampil baik untuk Ten Hag, Rooney menjawab, "Jika ya, menurut saya para pemain tidak menunjukkannya dengan baik. Ada beberapa pemain bagus di skuad itu, tetapi penampilannya jauh di bawah standar." .

“Saya secara pribadi berharap mereka memberinya waktu untuk Erik Ten Hag, ada banyak masalah dalam rekrutmen, hal ini tidak berjalan baik dalam beberapa tahun terakhir. Saya harap dia punya waktu untuk melakukannya dengan benar. Tapi, kita melihat pada tahun 2016, Louis van Gaal kehilangan pekerjaan setelah memenangkan Piala FA, jadi Anda tidak pernah tahu," ujar Rooney.