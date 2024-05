Liga Inggris Masuki Pekan Terakhir: Simak Jadwal Sisa, Klasemen, dan Peta Persaingan Perebutan Gelar Juara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga Inggris memasuki pekan terakhir. Persaingan berebut gelar juara masih berlangsung sengit antara Manchester City dan Arsenal.

Manchester City saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan nilai 85. Mereka masih tertinggal satu angka dari Arsenal. Namun, The Citizens memiliki dua laga untuk dimainkan, sedangkan Arsenal hanya memiliki satu laga sisa.

Salah satu pertandingan Manchester City akan hadir malam ini. Mereka akan berlaga di kandang Tottenham Hotspur, yang juga masih berjuang merebut tiket Liga Champions.

Seperti apa skenarionya? Simak selengkapnya:

Jadwal Sisa Liga Inggris

Laga tunda pekan ke-34

Rabu, 15 Mei 2024

02:00 Tottenham vs Manchester City (SCTV, Vidio)

Kamis, 16 Mei 2024

01:45 Brighton vs Chelsea

02:00 Manchester United vs Newcastle (SCTV, Vidio).

Pekan ke-38

(Live Vidio)

Minggu, 19 Mei 2024

22:00 Arsenal vs Everton

22:00 Brentford vs Newcastle

22:00 Brighton vs Manchester United

22:00 Burnley vs Nottingham

22:00 Chelsea vs Bournemouth

22:00 Crystal Palace vs Aston Villa

22:00 Liverpool vs Wolves

22:00 Luton vs Fulham

22:00 Manchester City vs West Ham

22:00 Sheffield United vs Tottenham.

Klasemen Liga Inggris Terkini



Skenario Akhir Liga Inggris

- Manchester City akan menjadi juara bila memenangi dua laga sisa.

- Arsenal akan juara bila menang di laga terakhir dan Man City kalah atau gagal menang dalam salah satu laga sisanya.

- Tottenham akan merebut tiket Liga Champions bila memenangi dua laga sisa.

- Aston Villa akan lolos ke Liga Champions bila menang di laga terakhir dan Tottenham Hotspur gagal menang dalam salah satu dari dua laga terakhirnya.

- Kemenangan di laga terakhir belum tentu bisa menyelamatkan Luton Town dari degradasi, kecuali kemenangan itu diraih dengan skor sangat sangat besar. Mereka hampir pasti terdegradasi, menyusul Sheffield United dan Burnley.