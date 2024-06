Jude Bellingham Jadi Pemain Terbaik Laga Serbia vs Inggris, Simak Statistiknya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jude Bellingham menjadi pemain terbaik alias Man of the Match pada laga Serbia vs Inggris pada laga pertama Grup C Eur0 2024 atau Piala Eropa 2024. Timnas Inggris berhasil menang tipis 1-0 lawan Serbia dalam laga yang berlangsung di Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, pada Senin, 17 Juni 2024.

Bellingham mencetak gol tunggal Tim Tiga Singa pada menit ke-13. "Ia sangat berpengaruh kala menyerang dan bertahan, menguasai banyak sisi lapangan, berpengaruh sepanjang laga, dan mencetak gol penentu kemenangan," tulis panel Pengamat Teknik UEFA yang bertugas memilih Pemain Terbaik.

Pada laga ini, Bellingham bermain 86 menit untuk Timnas Inggris. Selain mencetak satu gol, ia juga punya akurasi umpan mencapai 93 persen. Dalam pertandingan tersebut, ia berlari menempuh jarak 11,1 kilometer dengan kecepatan tertinggi yang ia catatkan mencapai 29,3 km per jam. Ini adalah penampilan ke-30 pemain berusia 20 tahun tersebut dan total sudah mencetak empat gol.

Pelatih Timnas Inggris Gareth Southgate memuji penampilan Bellingham, yang gol tunggalnya mengamankan kemenangan Inggris atas Serbia. “Ia menulis ceritanya sendiri. Pengaturan waktu berlari, permainannya saat membangun gol juga sangat baik. Pada momen-momen lain, semua pemain depan kami terlihat berbahaya dan melakukan pekerjaan yang bagus untuk tim,” kata Southgate.

Adapun Jude Bellingham sangat bersyukur karena dapat mencetak gol penentu kemenangan bagi The Three Lions. “Rasanya benar-benar istimewa untuk dapat mencetak gol kapan pun bagi Inggris, khususnya yang memberi kami kemenangan dan tiga poin, dan mudah-mudahan itu menjadi dasar bagi penampilan bagus,” ujar pemain Real Madrid itu.

Inggris selanjutnya akan menghadapi Denmark pada laga kedua Euro 2024 hari Kamis, 20 Juni 2024. Setelahnya, Skuad Tiga Singa akan menutup fase grup dengan bertemu Slovenia pada Rabu, 26 Juni 2024.

Pemain Inggris Jude Bellingham mencetak gol ke gawang Serbia dalam pertandingan Grup C Euro 2024 di Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, 17 Juni 2024. REUTERS/Wolfgang Rattay..

SKOR.ID | REUTERS

