Jadwal Bola Jumat 16 Agustus 2024: PSM di Liga 1, Man United di Liga Inggris, Sevilla di Liga Spanyol

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 16-17 Agustus 2024, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, dan Liga Italia.

Kompetisi Liga 1 akan memasuki pekan kedua. Pada Jumat ini ada tiga pertandingan yang akan berlangsung, dua di antaranya disiarkan langsung Indosiar.

PSM Makassar akan berusaha menjaga awal bagus saat melawan PSBS Biak. Mereka menang 3-0 atas Persis Solo. PSBS, yang merupakan tim promosi, akan berusaha bangkit setelah kalah 1-4 dari Persib Bandung.

Pada laga lainnya, Malut United akan melawan Persebaya Surabaya, sedangkan Barito Putera menjamu Madura United. Pada pekan pertama Malut United bermain 1-1 dengan Madura United. Persebaya Surabaya menang, sedangkan Barito Putera kalah.

Dari Liga Inggris akan hadir satu laga pekan pertama. Laga Manchester United vs Fulham akan menjadi partai pembuka musim 2024-2025 ini.

Sementara itu, dari Liga Spanyol, laga pekan pertama memasuki hari kedua. Celta Vigo akan menjamu Alaves, sedangkan Las Palmas akan menyambut Sevilla.

Jadwal Bola Malam Ini

Liga 1

(Pekan kedua)

Jumat, 16 Agustus

15.30 PSBS Biak vs PSM Makassar (Indosiar, Vidoo)

15.30 Malut United vs Persebaya Surabaya (Vidoo)

19.00 Barito Putera vs Madura United (Indosiar, Vidio).

Liga Inggris 2024-2025

(Pekan pertama, live Vidio)

Sabtu, 17 Agustus 2024

02:00 Manchester United vs Fulham.

Liga Spanyol

(Pekan 1, live BeIN Sport)

Sabtu, 17 Agustus 2024

00:00 Celta Vigo vs Alaves

02:30 Las Palmas vs Sevilla.

